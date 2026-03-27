El PSOE de Ribeira pide explicaciones al Concello respecto a la "factura millonaria" por la “posible indemnización" de la gasolinera de Xarás
Pregunta al Gobierno local por el “incumprimento” de la obligación de visibilizar la financiación europea del PSTD y el “risco de comprometer a correcta xustificación dos 2 millóns de euros do mesmo”
El PSOE de Ribeira llevará al pleno ordinario de la corporación local de este lunes, a las 20.00 horas, dos preguntas que, a juicio de su portavoz municipal, Francisco Suárez-Puerta, sobre dos asuntos que pueden tener consecuencias “moi graves” para la capital barbanzana. Una de ellas es para tratar de saber lo que le va a costar al Ayuntamiento la “posible indemnización” en relación con la gasolinera de bajo coste de la empresa SBC en Xarás y el posible coste económico que “pode acabar recaendo” sobre las arcas municipales. La otra es para saber las razones de que se esté “incumprindo” la obligación de visibilizar la financiación europea del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y el “risco de comprometer a correcta xustificación dos dous millóns de euros do mesmo”.
En el caso de la referida estación de servicio low cost, desde el partido del puño y la rosa ponen el foco en “canto lle pode custar isto a Ribeira”. Suárez-Puerta Colomer señala que “despois de que o Concello autorizase a instalación dúas veces e de que os tribunais anulasen tamén dúas veces esas licenzas, preguntamos se o Goberno local ten feita unha estimación económica seria, actualizada e completa da posible indemnización, cal sería a contía e como pensa afrontala”. Para los socialistas, el problema no es sólo jurídico, sino también económico y social, “porque esa posible factura pode ser millonaria e acabar condicionando investimentos importantes para Ribeira coma o futuro polígono industrial ou a Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL) para Bandourrio”.
Desde el grupo municipal del PSOE ribeirense entienden que los vecinos tienen derecho a saber si la “mala xestión do PP vai rematar custándolle cartos a todo o municipio”. “O que preguntamos é moi claro: canto pode pagar Ribeira por este desastre e de onde vai saír ese diñeiro. Porque ao final, cando un goberno actúa tan mal, quen acaba pagando é toda a cidadanía”, manifestó Francisco Suárez-Puerta.
Financiación europea
La segunda cuestión se refiere al PSTD y que, en concreto, tiene que ver con el recientemente inaugurado lavadero de Penisqueira. El PSOE denuncia que en el cartel de la inauguración, en la página web municipal y en las publicaciones difundidas alrededor de esta actuación “non aparece de forma visible a identificación da financiación europea, malia que esa obriga figura expresamente na documentación asinada pola propia alcaldesa”. Para la formación progresista se considera que “non estamos ante un detalle menor nin estético, senón ante un incumprimento que pode comprometer a xustificación dos fondos e, no peor dos casos, abrir a porta á súa devolución”.
Por ello, considera “especialmente grave” que el Ejecutivo local “presente como propias actuacións que están financiadas con fondos europeos, ocultando a súa verdadeira financiación e asumindo un risco innecesario con recursos que son fundamentais para Ribeira”. Por ello llevará al pleno una pregunta directa para obtener la explicación sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ribeirense “para rectificar e evitar poñer en perigo eses dous millóns de euros”.
Suárez-Puerta advirtió que “o PP está xogando con millóns de euros que son de todos os veciños de Ribeira coma se non lles importasen nada. Xogaron co custo millonario da gasolineira e está xogando tamén con millóns de euros de fondos europeos que non son seus, senón de toda a veciñanza. Cando se actúa con esta irresponsabilidade, o que se pon en risco é o presente e o futuro de Ribeira”.