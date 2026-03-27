El BNG propone incrementar la inversión en bienestar animal y "consolidar avances" en Ribeira
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ribeira presentó para el próximo pleno de la corporación municipal una iniciativa para reclamar el refuerzo de la partida económica destinada a bienestar animal, con el fin de "consolidar os avances realizados nos últimos anos" y "continuar mellorando as condicións de vida dos animais no municipio". Esa propuesta se centra, fundamentalmente, en la necesidad de garantizar una campaña anual de castración de colonias felinas, "unha medida necesaria para o control da poboación de gatos que hai en determinadas parroquias e barrios, e para evitar problemas derivados da súa reprodución descontrolada". Además, la formación frentista pretende que se inste a la Xunta de Galicia a aumentar las ayudas destinadas a este ámbito, para apoyar la labor de los ayuntamientos y de las entidades colaboradoras.
La concejala Antía Alberte destacó que “é fundamental dar continuidade ao traballo feito e non retroceder nun ámbito tan sensible como o benestar animal. As colonias felinas precisan planificación, control e recursos, e as campañas de castración son a ferramenta máis eficaz para garantir o seu equilibrio e evitar a súa proliferación desmedida”. La edila recordó que durante la etapa de gobierno de Luis Pérez ya se pusieron en marcha diferentes acciones, como campañas de esterilización, iniciativas de concienciación, instalación de casetas o la creación de la figura de las alimentadoras felinas, en colaboración con entidades que cuidan de los animales. “Falamos dunha demanda crecente da veciñanza, dun compromiso ético cos animais e tamén dunha cuestión de convivencia. Investir en castración é garantir que a poboación felina non se dispara e evita problemas”, agregó.
Playas para mascotas
Por si parte, Pérez Barral puso en valor otras medidas impulsadas en el tripartito, cono la habilitación de cinco playas para mascotas en distintas parroquias de la localidad. “Ribeira converteuse nun referente ao habilitar espazos para o desfrute responsable dos animais, compatibilizando o seu uso coa protección do medio natural”, indicó el exalcalde. El portavoz del grupo municipal nacionalista incidió en que el trabajo de bienestar animal “non se ve dun día para outro”, y que por eso requiere planificación e inversiones a medio y largo plazo, “algo que puxemos en marcha durante o noso goberno, sempre da man das asociacións e das persoas voluntarias que traballan diariamente coidando dos animais”. Y subrayó que ese tipo de políticas “responden a unha demanda social real e contribúen a construír unha sociedade máis respectuosa e comprometida coas mascotas”
Por último, el BNG señala que esta moción surge del “sentir de moitas persoas comprometidas coa protección animal”, y asegura que seguirá impulsando medidas que mejoren la vida de los animales en Ribeira, “atendendo a unha demanda social crecente e avanzando, paso a paso, cara a un concello máis respectuoso, responsable e comprometido co coidado das persoas pero tamén dos animais”.