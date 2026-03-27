Detienen a un hombre por proferir amenazas de muerte hacia un empresario de Ribeira mientras apuntaba con una pistola hacia otras personas

Una patrulla de la Policía Nacional puso ayer al arrestado a disposición de la autoridad judicial Chechu Río

Agentes de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un varón que ronda los 40 años bajo la acusación de haber amenazado de muerte a un empresario de Ribeira. Ayer pasó a disposición judicial y quedó en libertad, pero la jueza dictó para él una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con su víctima. Los hechos que se le atribuyen se registraron poco antes de las siete y media de la tarde del martes cuando ese hombre llegó en una furgoneta hasta la empresa propiedad de su víctima, que en esos momentos se encontraba en Boiro, realizó un derrape en la entrada de la misma, se apeó a gran velocidad del vehículo y, sujetando una pistola con una mano, apuntó hacia las dos personas que atendían el local en ausencia de su dueño.

La reacción de ambos fue de sorpresa y levantaron sus manos al aire, viviendo momentos de gran tensión, mientras el asaltante les dijo que iba a matar al propietario. Pero, una mujer que le acompañaba en la furgoneta le empezó a decir que esa no era la persona que buscaba. Fue entonces cuando regresó a su vehículo y se marchó del lugar. Por ello, la víctima cree que el posteriormente arrestado se confundió de persona, y que a quién buscaba era otra distinta. Los dos testigos llamaron al dueño del negocio para comunicarle lo que había ocurrido. Entonces, desde donde se encontraba accedió de manera remota a las imágenes de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su empresa y pudo presenciar toda la secuencia de los hechos acaecidos.

Según relató la víctima de las supuestas amenazas de muerte proferidas por ese hombre, desde la Policía Nacional, que movilizó a una patrulla hasta el lugar de los hechos, le pidieron que presentase lo más pronto posible la denuncia, algo que reconoció que hizo en el cuartel boirense de la Guardia Civil, por estar más cerca. Luego identificó al investigado en un álbum de fotografías que le mostraron en la comisaría. Y dijo que por las declaraciones de los testigos y lo que pudo ver en las imágenes, la pistola con la que los apuntó “era real”, pero fuentes próximas a la investigación indicaron que se trataría de un arma simulada.