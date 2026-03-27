Detenido un conocido delincuente multirreincidente al que se le atribuyen los delitos de robo y de quebrantamiento de condena

El individuo arrestado fue llevado a los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, donde permaneció hasta que se decidió su pase a disposición de la autoridad judicial Chechu Río

Un conocido delincuente multirreincidente, que ronda los 42 años, fue detenido por agentes adscritos a la comisaría ribeirense bajo las acusaciones de robo y de quebrantamiento de condena, por incumplir la orden de alejamiento que tiene respecto a su hermana. Se trata de la misma personas que para que a comienzos de febrero se decretó su puesta en libertad tras agredir a cuatro policías nacionales tras una persecución, principalmente, por carreteras y que remató en el cruce de las carreteras DP-7202, desde O Vilar a Artes y la DP-7304, de Xarás hacia Corrubedo. De todas maneras, por estos últimos hechos, mantiene su condición de investigado por los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por un delito contra la seguridad vial, al conducir pese a tener el carnet retirado desde hace varios años y hacerlo de manera temeraria.

En esta última ocasión, después de ser arrestado y de pasar por los los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, en la jornada del miércoles fue puesto a disposición de la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, teniendo lugar sendas comparecencias para tomarle declaración por cada uno de esos dos delitos por los que se le investiga. Cuando parecía que la decisión de la jueza iba a ser la de dictar su ingreso en prisión por petición de la Fiscalía, se produjo un vuelco en los acontecimientos, al parecer, a raíz de la declaración que ese investigado realizó en sede judicial y fue entonces cuando la representante del Ministerio Público cambió de decisión y, al no solicitar que se le enviase a la cárcel provincial de Teixeiro, a la magistrada no le quedó más remedio que ponerlo en libertad. Pero, ese delincuente mantiene la condición de investigado por las referidas causas, además de que no se modificó la orden de alejamiento de la referida familia, y sigue vigente esa medida cautelar.