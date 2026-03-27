Arrestan tras una persecución por el centro urbano de Ribeira a una mujer que estaba siendo buscada por atentado a la autoridad

Agentes de la Policía Local detuvieron a la componente femenina de la pareja investigada Chechu Río

Una persecución, que se inició en el entorno de la Praza de España, en el casco urbano de Ribeira, acabó en la Rúa Lugo con la detención de una mujer de 39 años a la que se investiga por un delito de atentado contra la autoridad. La Policía Local patrullaba por la Rúa Canarias cuando sus componentes se percataron de la presencia de ella y de su pareja, un conocido delincuente multirreincidente, a los que se buscaba para proceder a su arresto por el referido delito por parte de ambos, mientras que a él también se le investiga por un delito de robo con fuerza en tres vehículos estacionados.

Los agentes municipales les dieron el alto pero, lejos de atender a sus órdenes, hicieron caso omiso de lo que les dijeron, y emprendieron la huida a pie, mientras que la patrulla policial, que pidió apoyo a sus compañeros, se dirigió hacia la referida Rúa Lugo, donde les dieron alcance, pudiendo interceptarla a ella, mientras que él continuó su escapada por Rúa Cristóbal Colón y A Amarella, que se sitúan en las inmediaciones de su domicilio, donde se sospecha que se escondió, por lo que los policías lo perdieron de vista.

El agente municipal que resultó agredido había sorprendido a ese conocido delincuente dentro de un coche en el parking disuasorio de Fafián, por detrás del cementerio municipal, en el que estaba robando. Aunque inició la huida al percatarse de la presencia policial y se metió en el ascensor del edificio donde vive, no logró cerrar su puerta, ya que el policía la bloqueó metiendo el brazo y el bastón extensible.

Cuando el representante de las fuerzas de seguridad estaba a punto de abrirla, el delincuente esgrimió un objeto punzante, con el que le amenazó y, además, su pareja le arrojó un teléfono móvil a la cabeza al agente y lo empujó, tirándolo al suelo, mientras que el ladrón salió del ascensor e hizo lo mismo. Aunque el agente se incorporó rápido para ir detrás de ambos, ellos se metieron en su piso y cerraron la puerta para esconderse de la acción policial.