Quince personas se formaron durante 60 horas en fundamentos básicos de cocina a través del Programa Integrado de Emprego de Ribeira

La alcaldesa María Sampedro, junto a la concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, participaron en la clausura realizando la entrega de 15 diplomas a los participantes

El Ayuntamiento de Ribeira sigue ofreciendo formación al centenar de personas participantes en la tercera edición del Programa Integrado de Emprego (PIE), que cuenta con un compromiso de lograr un porcentaje de inserción laboral del 45%. La alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Promoción Económica, Emprego, Consumo e Xuventuide, Carmen Pérez, participaron en la entrega de diplomas al alumnado de su curso de aplicación de fundamentos básicos en cocina, de 60 horas de duración. A continuación, se procedió con una degustación con representantes de la hostelería local para probar los resultados de dicha acción formativa.