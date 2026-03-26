El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza pone el foco en los montes de O Barbanza

Imagen de archivo de una visita a los montes de O Barbanza

Montes de O Barbanza albergarán este sábado, 28 de marzo, y en horario de 10.00 a 18.00, la jornada ‘Florestanía: cultura e praxe da ecoloxía reparativa’, consistente en un encuentro que combinará acción directa de regeneración del bosque autóctono con reflexión crítica alrededor de los retos ecológicos contemporáneos. Será el colofón a una intensa semana de actividades que organiza la TBA21–Academy, plataforma independiente de investigación artística y ecológica ligada al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, para explorar nuevas formas de reparación ecológica y territorial en paisajes afectados por procesos extractivos, y en la que colaboran las fundaciones RIA y Montescola y el Centro de Arte Fundación María José Jove.

Como parte de este programa, el equipo del proyecto también celebrará unas sesión de trabajo previa en Casa RIA en Santiago de Compostela. Entre otras persona, está previsto que n la misma participen el arquitecto e investigador Paulo Tavares, León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2023; Susana González, directora del Centro de Arte Fundación María José Jove, y la cineasta e investigadora Raquel Ledo, integrante de la red internacional Raicex.

Reforestación

Bajo el título de “Florestanía-Reparation Ecologies in Post-extractive Landscapes”, el proyecto ‘Organismo’ propone una aproximación interdisciplinar que combina arte, pensamiento crítico y activismo ecológico. Su objetivo pasa por analizar como prácticas de reforestación, la fitorremediación o la gestión comunitaria de la tierra pueden transformar territorios degradados en espacios de regeneración ambiental, memoria histórica y justicia socioambiental.

“No centro desta proposta atópase o concepto de florestanía, unha idea procedente das loitas socioambientais da Amazonía que vincula a protección da natureza cos dereitos políticos, culturais e territoriais das comunidades”, señalaron desde Fundación RIA. A través de esta colaboración, el proyecto busca también fortalecer el diálogo entre saberes locales e investigación contemporánea, contribuyendo a la creación de nuevas narrativas culturales y modelos de gobernanza comunitaria.

Acciones de voluntariado

La jornada de este sábado, organizada por la Fundación Montescola y que se desarrollará de 10.00 a 18.00 horas, permitirá trasladar en horario matinal esos marcos teóricos a la práctica mediante acciones de voluntariado enfocadas a la eliminación de especies invasoras y a la plantación de árboles autóctonos. Por la tarde, el equipo del referido proyecto ‘Organismos’ facilitará un espacio de debate para reflexionar sobre el papel de las comunidades en la construcción de territorios más resilientes frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los desafíos demográficos.

La actividad, que se encuadra igualmente en el marco del programa europeo Erasmus+ a través do proxecto ‘De Monte a Monte: Territorios resilientes’, está dirigida a todo tipo de públicos, se encuadra igualmente pretende fomentar una experiencia colectiva que combine conocimiento práctico y pensamiento crítico alrededor de la ecología reparativa. La participación en esta actividad, que cuenta con un límite de 50 plazas, requiere inscripción previa a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico info@montescola.org.