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Ribeira

Ayuntamiento y Xunta evalúan la mejora de prestaciones y oferta de actividades de la Casa da Xuventude de Ribeira y el estado de la infraestructura

Chechu López
26/03/2026 16:25
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala de Xuventude, Carmen Pérez, se reunieron con la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala de Xuventude, Carmen Pérez, se reunieron con la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses
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La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala de Xuventude, Carmen Pérez, se reunieron con la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, con la finalidad de evaluar las posibilidades de colaboración en la mejora de la Casa da Xuventude y el incremento de la oferta de ocio que proponer a la juventud ribeirense y que la Xunta de Galicia se comprometió a estudiar. Desde el Gobierno local recuerdan que a comienzos de este año se acometió el acondicionamiento de ese edificio municipal para “continuar centrándose en la estructura de dicho inmueble para que siga brindando a la población juvenil un lugar de reunión con oferta de ocio", dijo la primer edila.

En dicho encuentro también se abordó el interés que tiene la Administración local de aumentar el número y variedad de actividades que dinamicen este espacio y el ocio de los jóvenes. "Recentemente puxemos en marcha o programa ‘Por fin é finde’, que ofrece unha programación variada os sábados pola tarde, e que combina as accións formativas con propostas creativas como obradoiros de repostaría e customización, videoconsolas ou karaoke, pero queremos seguir traballando para incrementar esa oferta e converter a Casa da Xuventude nun referente como punto de encontro, formación e lecer saudable", subrayaron desde el Ejecutivo local.

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