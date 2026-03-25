Una tartera olvidada al fuego provocó un encendió en la cocina de un piso en Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en A Mámoa, en Ribeira

Las dotaciones de guardia de Bomberos y GAEM, se Ribeira, junto con las Policías Local y Nacional, fueron movilizadas por el incendio Chechu Río

Un incendio urbano se declaró en torno a las dos y veinte de esta tarde en la cocina de un cuarto piso de un edificio de viviendas en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, cerca de la nueva rotonda de la cuesta de A Mamoa, en Ribeira. Fue un particular el que a las 14.20 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia para alertar de que unas llamas estaban afectando a ese inmueble que, al parecer, se iniciaron en una tartera olvidada al fuego de la cocina y que alcanzaron la campana extractora y que también afectaron a los muebles situados en su entorno.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado de ese suceso a las Policías Local y Nacional y a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del Grupo de Atención ás Emergencias Municipal (GAEM). Cuando llegaron los equipos de extinción, residentes en ese domicilio habían logrado apagar el incendio con una toalla mojada al comerle el oxígeno para que las llamas no avanzasen. Los efectivos del GAEM acabaron de controlar y sofocar por completo el fuego con un extintor de dióxido de carbono, y se procedió a ventilar de manera natural la cocina, por la que se había extendido una humareda.

Los agentes municipales se encargaron de regular la circulación rodada debido a que los vehículos de los servicios de emergencias y equipos de seguridad ocupaban parcialmente la calzada. Por si parte, la patrulla de la Policía Nacional se encargó de garantizar la seguridad en la zona. La intervención de los medios de intervención movilizados se dió por rematada en torno a las tres menos diez de esta tarde.