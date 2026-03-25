Rúas Musicais ofrecerá en el entorno de locales hosteleros de Ribeira una docena de conciertos en seis días de Semana Santa

Paula Chouza, Fernando Abraldes, Ana Barreiro y David Fernández presentaron el cartel con los conciertos en el entorno de locales hosteleros entre el 27 de marzo y 4 de abril Chechu Río

El programa Rúas Musicais regresa para dinamiza los entornos de locales hosteleros del casco urbano ribeirense durante esta Semana Santa, del 27 de marzo al 4 de abril, con una docena de conciertos en seis días a cargo de grupos y artistas locales de diversos géneros. Así, este viernes, a las ocho de la tarde será Loren Tevra el encargado de abrir este ciclo en el entorno de Pizzería D’Vicio, mientras que a las diez y media de la noche en A Caseira actuará Amores de Barra en el que será su concierto de despedida, en el que contará con la participación de un buen número de amigos.

Al día siguiente, será Dani DJ quien ofrecerá a las 16.30 horas una sesión pinchadiscos en el exterior del Cocoluche, en la Praza de Teruel; y a las ocho de la tarde será el grupo Ajencia Trivutaria el que actuará en el entorno de la cafetería Zum Zum. Y el domingo Rúa do Sal a las tres de la tarde. Y ya en abril, habrá otras tres jornadas con música en las calles. Os Buguis tocarán el día 1 en las inmediaciones del Liverpool Music Club (22.00); un día después, volverán a actuare Airband, esta vez entre el Botter y O Cuco (13.00), y Os Buguis entre el Ventos Vellos y A Recoveira (18.00); y, por último, el día 4 habrá conciertos de Open Drink en la zona de A Cambadesa (13.30 horas), Chiña en la del Tagen Ata, (16.30), Aliaxe junto el Clandestino Bar y D’Crooners en el entorno del Reviravolta Bistro (ambos a las 23.00).

Toque lúdico

"Con esta programación queremos poñer o toque lúdico á época de Semana Santa e axudar a dinamizar máis o noso municipio a nivel social e económico. Ademais, é un apoio a artistas e grupos locais e esta proposta servirá de escaparate para o seu talento ao mesmo tempo que se amenizan as contornas dos locais hostaleiros. E entraron nesta proposta tódolos bares que quixeron participar na iniciativa", manifestó el concejal de Festexos, Fernando Abraldes.

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Barreiro, indicó que "incrementamos a oferta cultural cunha proposta para ir consolidándose no calendario de actividade municipal. Animará as nosas rúas aproveitando a chegada da primavera, que xa nos convida a facer maior vida social e, nestas datas, moitas persoas aproveitarán para coller vacacións. Teremos música en distintas franxas horarias e lugares. O bo ambiente e a boa compañía están garantidos".

La presidenta de de la Asociación de Hostaleiros de Ribeira, Paula Chouza, acompañada de David Fernández, subrayó que con esta acción se pretende fomentar el concepto de “tardeo” por los bares de la localidad y darles vida en otros horarios más allá del ocio nocturno y la sesión vermú con alternativas de esta índole.