Desalojada una treintena de personas de la comisaría de Ribeira, incluyendo un detenido, en un simulacro de incendio

La comisaría de Ribeira fue escenario de un simulacro de incendio este mediodía Chechu Río

Las sirenas de los camiones de Bomberos del parque comarcal de Ribeira, así como de los vehículos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de la Policía Local sonando a las doce de este mediodía por el centro de la ciudad de Ribeira y la fachada marítima en dirección hacia la zona de O Touro, y en concreto, a la Avenida das Airós, concretamente, a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, pusieron en alerta a la ciudadanía ante el temor de un incendio u otra incidencia importante. Sin embargo, pese a la realidad que parecía suponer ese operativo desplegado, instantes después trascendía que se trababa de un simulacro para poner a prueba el plan de autoprotección de esas instalaciones.

Se llevó a cabo el correcto desalojo hasta los correspondientes puntos de encuentro de una treintena de personas que se encontraban en ese momento dentro de dichas dependencias, entre los que había profesionales de las diferentes escalas policiales, personal administrativo, usuarios que habían acudido a realizar diferentes trámites y presentar alguna denuncia e, incluso, para tratar de darle el mayor realismo posible, a un detenido -en este caso se hizo de manera simulada con un agente en prácticas siendo custodiado por una patrulla, pues al tratarse de un simulacro, y los dos arrestados que se encontraba en los calabozos permanecieron en los mismos.

Sala de tiro

Según informaron los coordinadores del simulacro, Óscar Casais, Francisco Manuel Sampedro y Marcos Fernández, se trató de un incendio en la sala de tiro, en el que el propio equipo de intervención de la comisaría realizó las primeras tareas de extinción haciendo uso de su Boca de Incendio Equipada (BIE), mientras que los Bomberos y el GAEM acabaron por apagar los rescoldos que quedaban y enfriaron la zona, en una acción que incluyó también la simulación de humo con una máquina.

Desde que se realizó la llamada desde la comisaría al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia hasta que llegaron los medios de intervención transcurrieron 10 minutos, mientras que la intervención en las labores par dar por controladas y sofocadas las llamas se completó en otros seis minutos. A partir de ese momento, y una vez se consideró que se habían restablecido las condiciones de seguridad, las personas desalojadas pudieron regresar al edificio.