El Conservatorio ‘Enrique Paisal’ organiza un taller para preparar la prueba de acceso a Elemental

Presentación obradoiro probas acceso Conservatorio curso 2026-2027 Cedida

El Conservatorio de Música de Ribeira ‘Enrique Paisal’ organiza un taller de preparación para el acceso a este centro con la vista puesta en el curso 2026-2027. Se trata de una acción formativa orientada a niños y niñas con edades entre los 8 y 14 años que quieran cursar sus estudios oficiales de música en el Conservatorio.

Este curso preparatorio es gratuito y se impartirá a lo largo de cuatro semanas, en las que se trabajarán los contenidos que formarán parte de la prueba de acceso al primer curso del Grado Elemental.

Además, los niños y niñas podrán tener un primer contacto con las distintas especialidades que se imparten en este centro, con la finalidad de servirles como guía para la elección de la especialidad que deseen estudiar.

Por este motivo, el alumnado se dividirá en tres grupos. El primero será los martes 7, 14, 21 y 28 de abril, a las 18:30 horas; el segundo, los jueves 9, 16, 23 y 30 de ese mismo mes, a las 17:00 horas; y el tercero, también en esos jueves, pero a las 20:00 horas.

Las plazas son limitadas, por lo que se establece un máximo de 12 inscritos y un mínimo de 6 por grupo.