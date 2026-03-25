Ágape sacará el sábado a la calle su tienda solidaria en un mercadillo para visibilizar su labor y recaudar fondos para sus actividades

El edil Vicente Mariño y Ana Ruth Arnoso, presidenta de Ágape, dieron a conocer el evento que se celebrará el día 28 en el Malecón, en su confluencia con la Avenida Rosalía de Castro Chechu Río

La Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape) celebrará este sábado, desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde, en el Malecón de Ribeira, a la altura de la confluencia con la Avenida Rosalía de Castro, un mercadillo al que trasladará por unas horas su tienda solidaria. Será una propuesta con la que persigue el objetivo de visibilizar aún más si cabe su labor y recadar fondos para el desarrollo de su actividad, para lo que cuenta con colaboración del Ayuntamiento de Ribeira, la academia Liberty y de Abraham Benítez.

Esta iniciativa contará con varios expositores que exhibirán adornos de jardinería, complementos y artesanía de diferentes materiales, entre otros, incluidas cosas típicas de Pascua, y que se podrán comprar. De todos modos, la presidenta de la entidad promotora, Ana Ruth Arnoso, manifestó que “non é só mercar unha prenda de roupa ou un bolígrafo, é moito máis. É colaborar no benestar e na xustiza social das familias de Ribeira".

Por su parte, el concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, puso en valor este tipo de acciones por parte del tejido asociativo ribeirense que buscan "redundar positivamente en el conjunto de la sociedade”. En este sentido, reafirmó el compromiso municipal con las iniciativas de las distintas entidades sociales que operan en la capital barbanzana.