La Unidade Pastoral de Ribeira inicia una colecta para sufragar los gastos de reparación, incluyendo filtraciones, en varios templos religiosos
La iglesia parroquial de Santa Uxía sufre filtraciones de agua que causan el deterioro de la madera y pintura, pero también se registran problemas en la instalación eléctrica, megafonía y bancos
“Contamos contigo para coidar á comunidade, os seus espazos e o servizo aos demais”. Así reza, y nunca mejor dicho, el lema de la colecta iniciada por la Unidade Pastoral de Ribeira para hacer frente a la reparación de las deficiencias que presentan varios de sus templos, principalmente, el de Santa Uxía, para lo que se ofrece la posibilidad de hacer una aportación única en la cuenta bancaria ES86 2080 0373 29 3000012688, enviando el justificante al correo electrónico uparibeira@gmail.com, o bien efectuar una orden de domiciliación con el importe mensual que se desee realizar, para lo que es necesario cubrir un cupón.
El párroco Alfonso Mera indicó que en el templo parroquial de Santa Uxía tienen filtraciones que afectan, principalmente, a tres zonas, que son las torres y los retablos de La Dolorosa y de La Inmaculada, “pois entra máis auga do lateral dereito e afecta á madeira, e tamén ás pinturas,”, pero también al coro. Para solucionar las filtraciones aún tienen que realizar una valoración y encargar un presupuesto.
Pero, Mera apunta que lo que si tienen cuantificado en cerca de 34.160 euros es lo que les costará realizar algunas primeras reparaciones en la instalación eléctrica -hubo que sacar focos por derivaciones- y el sistema de megafonía, así como imágenes, los bancos y la pintura del templo, que se ve afectada por hongos. Respecto a los bancos precisó que necesitan una completa restauración, después de que los productos utilizados para su limpieza durante la pandemia de la Covid-19 y las pegatinas que se pusieron para marcar las zonas para sentarse la gente, eliminaron el barniz.
Crédito
Por el momento ya han recaudado 3.250 euros, pero todavía les falta mucho para lograr el objetivo. El párroco indicó para solucionar las filtraciones, en su momento se llevó a cabo una limpieza del tejado para evitar que el agua no se estancase, pero no fue suficiente y sigue entrando agua. Y señala que, posiblemente, no les quede otro remedio que pedir un crédito con que afrontar las actuaciones necesarias y se teme que su importe será elevado.
Alfonso Mera señala que una situación similar está sucediendo en la iglesia de San Martiño de Oleiros, “pois nos chove encima”, y tanto la instalación eléctrica como la megafonía están afectadas. Y añade que en el tempo de la Virxe do Carme de Aguiño tuvieron que sacar las campanas por el peligro latente de que cedieran “a causa da corrosión da estrutura que a sostén e o mal estado dos xugos”. En ese sentido, advierte que padecen filtraciones en la zona de la zona de la sacristía y las dependencias de dicho templo.
Presentada la programación de la Semana Santa y su cartel con un mensaje de esperanza para pueblos destrozados por guerras e injusticias
Respecto a la programación de Semana Santa, la UPA de Ribeira destacó el único acto que será común para todas las parroquias, la Vigilia Pascual de Sábado Santo, con la bendición del fuego y agua y degustación de cordero asado y roscón de Pascua, se dará continuidad a la ‘Quedada con Xesús’, que tendrá lugar el 2 de abril en el pabellón polideportivo de Artes para niños de la catequesis, a los que se les invitará a participar, de una manera especial, en la Hora Santa de ese mismo día a las 22.30, así como en el Sermón del Encuentro, a las doce y media del mediodía del Viernes Santo; la Procesión del Paso del Jueves Santo y el Vía Crucis desde la Santa de Moldes al Mirador da Curota del Viernes Santo.
La programación de la Semana Santa ribeirense arrancará el próximo domingo, 29 de marzo, con la bendición de ramos, procesión y misa en Santa Clara y San Paio (10.00); A Guía, Castiñeiras, Artes y Oleiros (11.00); Aguiño, y Olveira (12.30) y en O Monumento (12.00), desde donde partirá la procesión de La Borriquita hasta el atrio de la iglesia parroquial de Santa Uxía, para celebrar la misa solemne. El Jueves Santo estará centrado en la Última Cena que transcurrirá en San Paio, Castiñeiras, Olveira y Oleiros a las 17.00 horas; en Aguiño, Corrubedo y Artes será a las 18.30 horas y en Santa Uxía (19.30), que incluirá el Lavatorio de pies, seguido de la Procesión del Paso (21.00) y Hora Santa (22.30).
Con la Pasión del Señor, el Viernes Santo habrá el Vía Crucis desde la Santa de Moldes hasta el Mirador da Curota (10.00), en San Paio, Castiñeiras, Olveira y Oleiros (17.00), en Aguiño, Corrubedo y Artes (18.30) y en Santa Uxía con el Sermón del Encuentro (11.30 horas), Pasión (19.30), Sermón de las 7 Palabras y Desenclavo (20.30) y procesión del Santo Entierro (21.30). Tras la Vigilia Pascual conjunta de la UPA a las 22.00 horas del sábado 4, llegará el Domingo de Resurrección, en el que habrá misas en el Hospital do Barbanza (10.00); Oleiros, Artes, Castiñeiras, Sn Paio y Santa Clara (11.00) y en Aguiño, Corrubedo, Olveira, A Guía y Santa Uxía (12.30).