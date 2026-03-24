La Unidade Pastoral de Ribeira inicia una colecta para sufragar los gastos de reparación, incluyendo filtraciones, en varios templos religiosos

Ana Barreiro, Aislene Marqués, Alfonso Mera, Puri Cores, María Sampedro y Carmen Pena presentaron el cartel de la Semana Santa de Ribeira Chechu Río

“Contamos contigo para coidar á comunidade, os seus espazos e o servizo aos demais”. Así reza, y nunca mejor dicho, el lema de la colecta iniciada por la Unidade Pastoral de Ribeira para hacer frente a la reparación de las deficiencias que presentan varios de sus templos, principalmente, el de Santa Uxía, para lo que se ofrece la posibilidad de hacer una aportación única en la cuenta bancaria ES86 2080 0373 29 3000012688, enviando el justificante al correo electrónico uparibeira@gmail.com, o bien efectuar una orden de domiciliación con el importe mensual que se desee realizar, para lo que es necesario cubrir un cupón.

El párroco Alfonso Mera indicó que en el templo parroquial de Santa Uxía tienen filtraciones que afectan, principalmente, a tres zonas, que son las torres y los retablos de La Dolorosa y de La Inmaculada, “pois entra máis auga do lateral dereito e afecta á madeira, e tamén ás pinturas,”, pero también al coro. Para solucionar las filtraciones aún tienen que realizar una valoración y encargar un presupuesto.

Pero, Mera apunta que lo que si tienen cuantificado en cerca de 34.160 euros es lo que les costará realizar algunas primeras reparaciones en la instalación eléctrica -hubo que sacar focos por derivaciones- y el sistema de megafonía, así como imágenes, los bancos y la pintura del templo, que se ve afectada por hongos. Respecto a los bancos precisó que necesitan una completa restauración, después de que los productos utilizados para su limpieza durante la pandemia de la Covid-19 y las pegatinas que se pusieron para marcar las zonas para sentarse la gente, eliminaron el barniz.

Crédito

Por el momento ya han recaudado 3.250 euros, pero todavía les falta mucho para lograr el objetivo. El párroco indicó para solucionar las filtraciones, en su momento se llevó a cabo una limpieza del tejado para evitar que el agua no se estancase, pero no fue suficiente y sigue entrando agua. Y señala que, posiblemente, no les quede otro remedio que pedir un crédito con que afrontar las actuaciones necesarias y se teme que su importe será elevado.

Alfonso Mera señala que una situación similar está sucediendo en la iglesia de San Martiño de Oleiros, “pois nos chove encima”, y tanto la instalación eléctrica como la megafonía están afectadas. Y añade que en el tempo de la Virxe do Carme de Aguiño tuvieron que sacar las campanas por el peligro latente de que cedieran “a causa da corrosión da estrutura que a sostén e o mal estado dos xugos”. En ese sentido, advierte que padecen filtraciones en la zona de la zona de la sacristía y las dependencias de dicho templo.