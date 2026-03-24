Un delincuente multirreincidente agrede a un policía local de Ribeira cuando trataba de detenerlo tras sorprenderlo robando en coches

El conocido delincuente fue visto entrando en vehículos estacionados en el parking disuasorio, de tierra, en el lugar ribeirense de Fafián Chechu Río

Un conocido delincuente multirreincidente agredió a un agente municipal de Ribeira cuando iba a detenerlo tras sorprenderlo robando en un coche estacionado en el parking disuasorio, con superficie de tierra, en el lugar de Fafián. Ocurrió en torno a las cinco de la madrugada de este domingo, después de que varios testigos alertasen a las Policías Local y Nacional sobre la presencia de esa persona en ese lugar, donde estaba rompiendo cristales de ventanillas de vehículos para poder abrir las puertas y acceder a su interior con la finalidad de robar.

Una patrulla de la Policía Local fue la primera en llegar, mientras sus compañeros y otra de la comisaría iban de camino, pudiendo sus agentes ver e identificar perfectamente al ladrón en el interior de un automóvil. A pesar del sigilo con que se desplazó, el caco pudo percatarse de su presencia y, tras salir del vehículo, inició la huida en dirección hacia la Rúa Padre Feijóo, en A Amarella, donde reside. Mientras el policía iba detrás de él, sin perderle de vista, para darle captura, el delincuente gritaba para hacerle indicaciones a su pareja con la finalidad de que le abriera el portal, logrando su objetivo.

Sin embargo, el agente municipal le seguía tan cerca que, aunque el ladrón trató de cerrar esa puerta, no lo consiguió y pudo acceder al inmueble. Una vez dentro, el caco se metió en el ascensor, pero no logró cerrar su puerta, ya que el policía bloqueó esa maniobra metiendo el brazo y el bastón extensible. Cuando ese representante de las fuerzas de seguridad estaba a punto de abrirla, el delincuente esgrimió un objeto punzante, con el que le amenazó. Además, volvió a gritar para reclamar la ayuda de su pareja, quien le arrojó un teléfono móvil a la cabeza del policía cuando bajaba las escaleras, y luego ella se le echó encima y le empujó, tirándolo al suelo, mientras que su pareja salió del ascensor e hizo lo mismo.

Escondidos

Aunque el agente municipal logró incorporarse bastante rápido para ir detrás de ese hombre y esa mujer, pero lograron meterse en su piso y cerrar la puerta para esconderse de la acción policial, impidiendo que les diera captura el agente que los había perseguido, así como su compañeros de las Policías Local y Nacional. De todas maneras, según apuntan fuentes de la investigación, ese individuo y su pareja están perfectamente identificados y que es cosa de horas o días que se proceda a la detención de ambos, por un lado, por atentado a la autoridad y, por otro, a él como investigado por robo con fuerza y a ella como colaboradora necesaria en la comisión de ese delito.

Luego se pudo saber que la misma noche en la que fue sorprendido por un policía local mientras robaba en el interior de un vehículo, había robado en tres coches. Y, curiosamente, en la madrugada de ayer, los amigos de los ajeno volvieron a registrarse nuevos robos en coches aparcados en la vía pública, a los que les rompieron cristales de ventanillas para poder abrir la puerta y acceder acceder a su interior para robar. Esta vez ocurrió en los alrededores de la parte posterior de la antigua comisaría, como fue el caso de Rúa Cordieiro, y las miradas apuntan hacia el mismo conocido delincuente.