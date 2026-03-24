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Ribeira 

Ribeira adjudica los trabajos para renovar el parque infantil de la rúa Castelao en Aguiño

Estas obras proyectan crear una nueva superficie ligeramente más amplia con nuevos elementos infantiles

Fátima Pérez
24/03/2026 20:30
Adxudicación parque rúa Castelao (2)
Este espacio tendrá capacidad para unos 36 niños y niñas
Cedida
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El Concello de Ribeira adjudica la renovación del parque infantil de la rúa Castelao, en la parroquia de Aguiño, para crear un espacio de ocio infantil que dé respuesta a las necesidades actuales de los niños y niñas de la zona.

Las obras, que empezarán muy pronto, contemplan la retirada de los actuales elementos de juego para crear una nueva superficie ligeramente más amplia, en la que se colocará un equipo combinado con capacidad para unos 36 niños y niñas. En este habrá desde toboganes, hasta plataformas y zonas de rube. También contará con un columpio doble,  dos muelles con formas de animales y un balancín tipo carrusel. Además, la mayor parte del parque estará  recubierta con un pavimento de caucho.

Empresa adjudicataria

La empresa Urbanismo Técnico Sostenible, S.L. será la encargada de ejecutar las obras tras ser la seleccionada entre las doce ofertas que se presentaron al proceso selectivo.

Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de tres meses y en lo que respecta al presupuesto de licitación, este llegó a alcanzar los 103.253 euros, con IVA incluido, pero finalmente el precio final del contrato será de 86.887 euros y se incluirá dentro del POS+2025 de la Diputación de A Coruña.

En este mismo plan provincial están incluidas también obras como la realización de una nueva grada en el campo de fútbol de A Guía, en Carreira, la pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y la ampliación del saneamiento en Cristal, en Olveira. 

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