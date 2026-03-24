El nuevo lavadero de Penisqueira se inaugurará mañana en un acto de homenaje al pasado

El lavadero de A Penisqueira en Aguiño Cedida

Ribeira inaugurará mañana el lavadero de Penisqueira tras el proyecto de restauración y puesta en valor de este espacio ubicado en la parroquia de Aguiño. Lo harán con un acto que reunirá música y buen ambiente.

La cita será a las 18:00 horas y contará con la actuación del grupo de cantareiras ‘As Sete Linguas’, de la Asociación Francisco. Además los asistentes también podrán escuchar una charla a cargo de la normalizadora lingüística municipal, Alicia Padín, que narrará cómo era la vida antaño alrededor de los ríos; espacios en los que se creaba comunidad entre las mujeres de la villa. También participarán vecinas mayores de la parroquia de Aguiño que compartirán sus propias anécdotas cuando lavaban la ropa en este lavadero, ahora renovado.

En concreto, el gobierno local destinó 48.198,54 euros para esta obra que puso fin al estado deteriorado en el que se encontraba el lavadero, por el paso del tiempo y los daños del mar y la climatología.

Además del desbroce y limpieza del entorno, la reparación de los muros y la rehabilitación de las piezas del lavadero, también se instaló una zona de mirador con un pequeño banco de piedra.