La Carreira pola Diversidade de Ambar celebrará el próximo 10 de mayo su duodécima edición y que se presenta como un “evento transformador”

La carrera se desarrollará por la fachada marítima ribeirense, principalmente por la zona de Coroso y su entorno

La XII Carreira pola Diversidade, promovida por la asociación Ambar, ya tiene fecha de celebración. Se desarrollará el domingo 10 de mayo, con salida a partir de las diez de la mañana desde la explanada de Coroso situada a la altura del centro de raqueta. Según la organización, la novedad de este año radica en el enfoque de la experiencia, que no se presenta como una carrera más, sino que es un “evento transformador”. El plazo de inscripción se abrirá formalmente este viernes, día 27 de marzo, y se podrá realizar a través de la página web de Cronotec, pero desde Ambar se precisa que "debido á alta demanda prevista, recoméndase ós interesados realizar o trámite canto antes para asegurar o seu dorsal".

Desde Ambar indican que, tras el éxito de ediciones anteriores, esta cita logra consolidarse como "un referente" no sólo en el ámbito deportivo, sino también como "un espazo de celebración e convivencia pola inclusión". En esa línea, desde la entidad que preside Milagros Rey indican que "garantimos moita diversión e sorpresas que farán que esta edición sexa lembrada como a primeira vez que se vive a Carreira pola Diversidade na súa máxima expresión".

El evento pone el foco en la diversión y en la visibilización de la diversidad, pero la organización recuerda, con un poco de humor, que "quen queira correr, tamén pode facelo", con lo que abre la participación a todo tipo de perfiles: desde atletas experimentados hasta familias y otras personas que quieran caminar simplemente y disfrutar de un ambiente festivo. Por ello, se indica que la carrera contará con varias categorías, ya sean inclusivas, infantiles y otras, y también existe la opción de realizar una caminata con o sin mascota.