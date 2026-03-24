Asgaded critica el modelo de residencia que se proyecta en Ribeira y pide priorizar lo público
La Asociación Gallega en Defensa del Sistema Público de Dependencia (Asgaded) critica el modelo de nuevas residencias públicas impulsado por la Xunta de Galicia, especialmente el proyecto de una residencia en Ribeira con 120 plazas.
La entidad considera que este tipo de macrocentros prioriza el ahorro económico y la rentabilidad privada frente a la calidad asistencial, pero reconocen la falta de plazas públicas y defiende que la solución pasa por crear centros más pequeños, cercanos y organizados en unidades de convivencia reducidas, tal como recomiendan las directrices estatales tras la pandemia.
“A construción de macroresidencias non responde a criterios de calidade asistencial, senón a procura de aforro económico por parte da Xunta na construción de novas residencia e, tamén, á procura dunha maior rendibilidade económica para a empresa privada que xestionará o novo centro”, explican.
Por todo ello, piden a la conselleira de Política Social, Fabiola García, apostar por un modelo de residencias públicas de menor tamaño y con gestión 100% pública, para garantizar así una atención digna y centrada en las personas.