Una foliada en la carpa multiusos de Ribeira servirá este sábado para calentar los motores del III Bruón Folk Fest, que se celebrará el 8 y 9 de mayo

Ventura Otero, Jorge Maño, Ana Barreiro, Fernando Abraldes y Pablo Silva presentaron el cartel de la foliada y la camiseta oficial del Bruón Folk Fest Chechu Río

La tercera edición del Bruón Folk Fest, impulsada por la asociación cultural Os Liantes con la colaboración de los departamentos municipales de Cultura y de Festexos, así como empresas locales, ya tiene fecha para su celebración en el Centro Recreativo de Artes. Será los días 8 y 9 de mayo. Sin embargo, para ir calentando motores, para este sábado, 28 de marzo, a partir de las siete y media de la tarde y en la carpa de usos múltiples, se ha programado una “foliada bruona’ que, bajo el lema ‘O bruído que nos xunta’, juntará a un total de 16 grupos folclóricos de música y baile tradicional.

Allí se prevé que vayan a actuar Andavía Acordeonistas, Silvaveiras, As Ferreñas, As Garridiñas, Espiñeira y O Facho -de Tahume-, Nunca é Tarde, Aroña, Rumbía, D’Palique, Os da Boina, Arrancadeira, A Foliada do Montiño, Mar de Cabo, Os Pequenos do Barbansa y Bailadela con As 7 linguas de la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño.

Igualmente, se llevarán a cabo sorteos y actividades para recaudar fondos con los que financiar la celebración del festival. Entre ellas se incluirá la venta de la camiseta oficial del evento, que fue presentada por el presidente de la entidad impulsora, Pablo Silva, quien destacó que recupera el concepto delo ‘Boi Bruón poligonal’, y que es obra del artista local Andrés Paz, y se se podrá adquirir por 15 euros.

Comunicación

Respecto a la programación del nuevo Bruón Folk Fest, que evolucionó de las foliadas que organizaban Os Liantes “a outro formato máis grande para facer unha experiencia con moita actividade”. Sin entrar en mucho detalle, informó que el 8 de mayo habrá una mesa redonda en la que se abordará el mundo de la comunicación con motivo del Día das Letras Galegas y de la homenajeada este 2026, la escritora y periodista Begoña Caamaño.

Otero anunció que si la Banda Bruona logró reunir el año pasado a sus antiguos componentes, esta vez se apostará por una gran concierto colaborativo que servirá para “o recordo e a irmandade”, con varios artistas que se subirán al escenario par dar a conocer el talento y la creatividad de Ribeira y su entorno. El cierre de esa jornada lo pondrá el grupo ourensano Five Pipers, con una mezcla de música folk y punk.

Actividad infantil

Y el sábado 9 arrancará con el ‘Espazo Bruonciño’, destinado al público infantil que contará, como novedad, con una charla a cargo de una “persoa recoñecida no ámbito da música galega”, de la que no se desveló su nombre. El programa se completará con una sesión vermú con A Requinta do Lampai, actividades y juegos para los más mayores y un taller de baile impartido por “una figura de recoñecido prestixio do eido tradicional”.

Y, ya por la noche, habrá conciertos de tres grupos y en el que las voces femeninas y el baile tendrán un papel destacado, “ademais de agarimo para os galegos e galegas que, dende a distancia, difunden a nosa música fóra de Galicia”, dijo Ventura Otero, acompañado del vocal Jorge Maño. Finalmente, todas las voces sonarán al unísono para interpretar el ‘Himno Bruón’ como fin de fiesta.

Descentralización

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, puso en valor el Bruón Folk Fest, al indicar que es un evento “moi importante para a cultura e a música tradicional galega" y que permite descentralizar las acciones lúdicas de la ciudad para trasladarlas al medio rural, concretamente, a la parroquia de Artes, un nombre del que señaló que es “máis acaído por este festival, o museo etnográfico e o Museo de Artes do Gravado”, apuntó.

En similares palabras se expresó el edil de Festexos, Fernando Abraldes, que manifestó que "é un evento para celebrar a nosa cultura", que crece cada año, erigiéndose en una actividad intergeneracional, y ensalzó el trabajo de la entidad impulsora del festival para mantener más vivo que nunca el espíritu de este evento festivo y cultural.