La programación de Semana Santa de Ribeira incluye un Vía Crucis de la Santa de Moldes al Mirador da Curota y repetirá una quedada infantil con Jesús

El cartel de Semana Santa lo presentaron la edila Ana Barreiro, la catequista Aislene Marqués, el párroco Alfonso Mera, Puri Cores, de Amas de Casa, la alcaldesa María Sampedro y Carme Pena, de Alfaia Chechu Río

La Unidade Pastoral (UPA) de Ribeira mantiene, e incluso amplía, pues cada vez se le unen más parroquias, su programación de actos litúrgicos de Semana Santa, que están con la mirada pegada a la realidad, y para lo que cuenta con la colaboración municipal y de asociaciones como Amas de Casa y Alfaia. Así lo dio a conocer esta mañana el párroco Alfonso Mera, quien, quiso hacer una mención especial al cartel anunciador, precisando que alude a la situación que se está atravesando en el mundo y en el que aparece en su parte superior una imagen de una ciudad en ruinas, marcada por la guerra y las injusticias, y otra en la parte inferior, con los pies descalzos de un cofrade en la Procesión del Paso de la capital barbanzana “e que é un reflexo de que Xesús ‘camiña entre os pobres e os pobos feridos -como reza el lema de la cartelería- levando esperanza”.

Mera destacó que cada parroquia va a tener sus propios actos, y que habrá uno, que es el de la Vigilia Pascual, en Sábado Santo, que lo compartirán todas a partir de las diez de la noche, en la que tendrá lugar la bendición del fuego y del agua y los asistentes tendrán la oportunidad de degustar un cordero asado y roscón de Pascua. También indicó que este año le darán continuidad a la denominada ‘Quedada con Xesús’, que estará dirigida a la población infantil de la catequesis, que tendrá lugar el día 2 de abril, de 11.00 a 14.00 horas, en el pabellón polideportivo de Artes, y para la que los interesados se pueden anotar hasta este miércoles contactando con sus catequistas. A esos chiquillos también se les invitará a participar, de una manera especial, en la Hora Santa que tendrá lugar ese mismo día a las 22.30, así como al Sermón del Encuentro, a las doce y media del mediodía del Viernes Santo.

Bendición de ramos

El próximo domingo, 29 de marzo, habrá bendición de ramos, procesión y misa en Santa Clara y San Paio (10.00); A Guía, Castiñeiras, Artes y Oleiros (11.00); Aguiño, y Olveira (12.30) y en O Monumento (12.00), desde donde partirá la procesión de La Borriquita hasta el atrio de la iglesia parroquial de Santa Uxía, para celebrar la misa solemne. El Jueves Santo estará centrado en la Última Cena que transcurrirá en San Paio, Castiñeiras, Olveira y Oleiros a las 17.00 horas; en Aguiño, Corrubedo y Artes será a las 18.30 horas y en Santa Uxía (19.30), que incluirá el Lavatorio de pies, seguido de la Procesión del Paso (21.00) y Hora Santa (22.30).

Con la Pasión del Señor, el Viernes Santo habrá el Vía Crucis desde la Santa de Moldes hasta el Mirador da Curota (10.00), en San Paio, Castiñeiras, Olveira y Oleiros (17.00), en Aguiño, Corrubedo y Artes (18.30) y en Santa Uxía con el Sermón del Encuentro (11.30 horas), Pasión (19.30), Sermón de las 7 Palabras y Desenclavo (20.30) y procesión del Santo Entierro (21.30). Tras la Vigilia Pascual conjunta de la UPA a las 22.00 horas del sábado 4, llegará el Domingo de Resurrección, en el que habrá misas en el Hospital do Barbanza (10.00); Oleiros, Artes, Castiñeiras, Sn Paio y Santa Clara (11.00) y en Aguiño, Corrubedo, Olveira, A Guía y Santa Uxía (12.30).

Procesión do Paso

La presidenta de Amas de Casa, Puri Cores, indicó que todas las personas que quieran participar en la Procesión do Paso tendrán trajes a su disposición y que pueden anotarse o bien acudir a las nueve de la noche del 31 de marzo al pabellón del colegio ‘O Grupo’ para el inicio de los ensayos. “Esperamos contar coa xente que sempre nos apoia e está aí. A unión fai a forza e pouquiño a pouco vamos chegando a onde queremos e conseguir unha celebración digna da Semana Santa”, subrayó.

Por su parte, la alcaldesa, María Sampedro, acompañada de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, destacó la labor que realizan tanto la UPA ribeirense para sacar adelante todos los actos religiosos en la nueva realidad que le toca vivir, en la que se multiplica el trabajo en Semana Santa, para lo que es esencial que se desarrolle en coordinación con entidades colaboradoras, y subrayó que “son uns actos que fan pobo e parroquia”.