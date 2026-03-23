El monolito del Centenario fue restituido a su plaza en la conmemoración del 120 aniversario de la concesión del título de ciudad a Ribeira

El grupo de gaitas Os Liantes interpretó el Himno Gallego y el del Antiguo Reino de Galicia en el descubrimiento de la placa del 120 aniversario en el monolito restituido en la Praza do Centenario Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, arropada por varias autoridades, descubrió a última hora de esta tarde una placa conmemorativa en el monolito inaugurado el 15 de julio de 2006 por los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, en la Praza do Centenario, a donde fue restituido después de su retirada para acometer la reordenación de ese espacio público, que ahora preside desde una de sus zonas ajardinadas.

Fue uno de los actos programados para conmemorar el 120 aniversario de la concesión el 23 de marzo de 1906 por parte de Alfonso XIII del título de ciudad a la capital barbanzana y que presidió la mandataria local. Previamente, y a escasos metros de la nueva ubicación de dicho monumento, tuvo lugar en el auditorio la entrega de la distinción de 'Cronista Oficial' a Xosé María Fernández, un título que se le otorgó por "acordo unánime" de la corporación municipal en sesión plenaria de marzo de 2023, y que estaba desierto desde el fallecimiento en el año 2003 de Carlos García Bayón.

Una vez que el secretario del Ayuntamiento ribeirense, Juan Manuel Salgueiro, dio lectura al acta plenaria con el referido nombramiento, Sampedro Fernández le hizo entrega al homenajeado de un diploma en el que se plasma su toma de posesión. La alcaldesa calificó ese momento de "sumamente especial a nivel colectivo", precisando que "voltamos a vista atrás para ver como chegamos ata ese nomeamento, para ver como evolucionamos como sociedade e o camiño que percorremos todos xuntos, pero tamén para dilucidar os novos sendeiros que nos quedan por percorrer cara o futuro. Xuntos, con cada paso, facendo historia".

"Próspera e humana"

María Sampedro ahondó en esa cuestión al manifestar que "moitas veces é preciso mirar o pasado para entender o presente e ter claro que queremos para o futuro". En esa línea, la regidora local abogó por seguir haciendo todos juntos "unha Ribeira próspera e humana, que mira con moita positividade ao futuro, pero que non se esquece de quen fixo posible quen somos. Todos enrolados no mesmo barco navegando pola augas do tempo nunha singradura que non perde o norte na rosa dos ventos que constitúe a escoita da nosa xente".

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, le entregó el diploma con el título de cronista oficial de la capital barbanzana a Xosé María Fernández

Por su parte, el nuevo cronista oficial de Ribeira hizo referencia a los orígenes de Ribeira como municipio, "nacido co decreto aprobado polas Cortes o 27 de xaneiro de 1822 que obedecía o preceptuado pola Constitución de Cádiz no seu artigo 11". Mais, a petición dun título para Ribeira foi reiterada polo alcalde daquel momento, José Martínez, ante o deputado nacional Rafael Gasset y Chinchilla, posterior ministro de Fomento; un título xa requirido durante unha visita en 1903 por parte do seu predecesor na Alcaldía, Domingo Vilas, para a 'concesión de título de vila e porto de segunda clase', peticións que o rexedor e corporación crían que o pobo mariñeiro merecía en pleno desenvolvemento urbano e industrial", aunque, finalmente, se le concedió el título de ciudad.

Dentro de los acto de conmemoración del referido 120 aniversario, se incluye la celebración desde mañana y hasta el viernes de la primera edición de las Xornadas Históricas de Ribeira, que se desarrollarán en la sala polivalente ddl auditorio municipal ribeirense, con la impartición de conferencias, que cada día darán comienzo a las siete de la tarde, con apertura de puertas desde media hora antes del inicio de las mismas. Además, hoy se dio a conocer que desde mañana y hasta el sábado 28 de marzo habrá espacio para exposiciones en el vestíbulo de dicha infraestructura cultural, como será la de una maqueta de dos metros de longitud del vapor 'Santa Isabel', realizada por José Antonio Barreiro, y que se exhibirá por primera vez en la capital barbanzana.