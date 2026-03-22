Una pequeña representación de la ciudadanía de Ribeira exige medidas urgentes para hacer frente a la oleada de robos en vehículos, locales y viviendas

Alrededor de 80 personas se sumaron a la movilización en la Plaza do Concello de Ribeira para reclamar medidas para hacer frente a la oleada de robos en coches, negocios y viviendas Chechu Río

Más de ochenta personas -muchas menos de las esperadas por la organización- se sumaron a última hora de la mañana de ayer en la Praza do Concello de Ribeira a la concentración ciudadana, "sin banderas, ni símbolos, ni eslóganes", convocada con la finalidad de reclamar medidas urgentes y contundentes con las que hacer frente a la oleada de robos en vehículos, negocios y casas que se están registrando en los últimos meses en la localidad. Se trata de unos delitos que están generando gran alarma social pues los sospechosos, pese a que la Policía los detiene, quedan libres al no pedir la Fiscalía la adopción de medidas cautelares contra los investigados, "que seguen campando as súas anchas, mentres os cidadáns honrados seguemos a padecer a acción deses amigos do alleo", subrayó una de las personas que secundó esta movilización.

Pese a que entre los asistentes a la concentración había algunos afectados por sustracciones, fueron estos mismos los que echaron en falta principalmente a propìetarios de buena parte de los dueños de los vehículos que estaban guardados en garajes comunitarios o aparcados en la vía pública y en los que se perpetraron alrededor de 150 robos con fuerza o hurtos y que han generado gran alarma y lo siguen haciendo desde hace más de tres meses. También se pudo ver a bastante gente por los alrededores que observaron la movilización ciudadana desde la distancia, sin participar en la misma, e incluso hubo algunas personas que, una vez rematada esa convocatoria manifestaron que se habían enterado de la protesta a través de los medios de comunicación convencionales y que su intención era participar en la misma, pero que se habían despistado y que se acordaron tarde. Otros señalaron que, pese a que mucha gente expresó su apoyo a la convocatoria a través de redes sociales, "hai moita falsidade detrás delas, pois logo non a secundaron".

Entre quienes decidieron no acudir a la concentración no compartieron las formas de la convocatoria, por considerar que le faltó organización o que no eran capaces de comprender que se estén solicitando medidas contundentes para autores de robos que están sembrando el pánico en la capital barbanzana y a los que se tilda de "cuatro ladroncillo". Desde quien convocó esta movilización de la referida movilización, se insistió en la idea de que los "ciudadanos son prisioneros" de esos delincuentes, que

sigan quedando en libertad, tras ser detenidos y pasar a disposición judicial, debido a que quien debe ser defensor de los derechos de los ciudadanos, como es la Fiscalía, no comparece en la declaración, ni solicita prisión preventiva u otras medidas cautelares, a pesar de la alarma social o el riesgo de reiteración delictiva. Y añadieron que, a consecuencia de ello, los ladrones se sientan "impunes" y que se genere la idea de que cometer delitos "sae gratis", mientras los dueños de vehículos, negocios y viviendas viven con "medo" a que rompan cristales de las ventanillas o accedan a sus inmuebles para robarles, o incluso que la gente tema salir a la calles, principalmente por la noche, y les asalten.