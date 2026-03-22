Padres del colegio ‘O Grupo’ de Ribeira reactivan sus demandas para conseguir la mejora de las instalaciones del centro educativo

La Xunta de Galicia pretende llevar a cabo una reforma integral en el colegio ‘O Grupo’ Chechu Río

Hace una semana se hizo público el compromiso adquirido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para llevar a cabo la redacción de un proyecto de mejora integral, de gran envergadura, para el CEIPP ‘O Grupo’, con la finalidad de resolver las deficiencias que presentan el tejado y la envolvente de dicho inmueble para que este colegio, que es uno de los que cuenta con mayor número de alumnado de la capital barbanzana, cuente con unas instalaciones en óptimas condiciones y que se merece su comunidad educativa.

Aprovechando esa circunstancia, así como el reciente nombramiento de Santiago Freire como nuevo jefe territorial de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional en A Coruña, del que espera tener mayor receptividad que por parte de su predecesor, la Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA) ‘Santa Uxía’ de dicho colegio recuerda que a comienzos del presente curso, en septiembre pasado, ya presentó un escrito con sus demandas en dicho departamento, que también se envió a la inspectora y, posteriormente, dio traslado del mismo al conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Sin respuesta directa

En ese sentido, desde dicho colectivo de progenitores también recuerdan que la respuesta que les llegó fue a través de la Dirección del centro educativo o de los medios de comunicación, en relación sobre los pasos que se daban respecto a sus necesidades, como ocurrió con la finalización de las obras de instalación del ascensor en el ala de Educación Infantil o el nombramiento de la nueva tutora titular para un aula de tercer curso de Primaria.

Tras darle solución a esas cuestiones, desde la ANPA advierten que aún quedan otras muchas sin respuesta y que tampoco fueron recibidos por ninguno de los tres citados, ni tan siquiera cuando se desplazaron a Santiago para seguir en vivo y en directo la comparecencia en el Parlamento por parte del conselleiro para responder a las preguntas sobre la situación del colegio ‘O Grupo’, ni tampoco por el anterior jefe territorial o la inspectora en las visitas que realizaron en varias ocasiones al propio centro educativo, pese a encontrarse representantes de dicha asociación en el mismo esperando para ser recibidos.

Acciones a emprender

El objetivo que tiene ahora la ANPA ‘Santa Uxía’ es poder reunirse a la mayor brevedad posible con el nuevo jefe territorial de Educación para tener conocimiento de las acciones que van a emprender en relación a las necesidades del CEIPP ‘O Grupo’ de Ribeira, y para poder explicarle de primera mano los asuntos que, como padres y madres, les preocupan y cuales son las demandas más perentorias a cubrir en materia de infraestructuras y personal para este centro educativo público del casco urbano ribeirense.

La ANPA ‘Santa Uxía’ también recuerda que el CEIPP ‘O Grupo’, que es el principal colegio público de Ribeira, se encuentra “totalmente masificado” en unas “instalacións obsoletas” que datan de 1949 y que no fueron objeto de algún tipo de reforma integral en todas las décadas transcurridas, por lo que considera que esa situación debe solventarse a la mayor brevedad posible. En relación a las mejoras estructurales que es necesario corregir con la mayor celeridad posible, el colectivo de progenitores demanda la ejecución de la obra de la cubierta del edificio de Educación Infantil, al igual que la envolvente térmica del edificio principal, además de que se proceda al arreglo de su cubierta y al pintado exterior.

Las peticiones de la entidad que representa a los progenitores de los escolares se dirigen también al refuerzo de personal para desdobles, de NEAE y de cuidadores

Respecto al edificio de las antiguas dependencias de la comisaría da Policía Nacional, que fue cedido a la Xunta de Galicia, la ANPA ‘Santa Uxía’ considera que su reforma integral es una “necesidade imperiosa” para que se pueda dotar de nuevas aulas al colegio, como serían las de inglés, usos múltiples, informática, religiones, laboratorio y otras de las que carece, así como una sala de personal docente y para dar solución a las aulas que cuentan con 22 a 25 alumnos, y que con la ponderación superan ampliamente las ratios establecidas para tener en cuenta la necesidad de desdobles, existiendo dos líneas por curso e incluso varios desdobles en los cursos escolares pasados y otro en los cuartos de Primaria en el actual.

Instalaciones deportivas

También considera necesaria la reforma de la pista deportiva y del patio exterior, así como del pabellón deportivo debido a las humedades y filtraciones de agua, sus superficies descorchadas, o que el muro exterior del recinto esta roído y se considera que su altura resulta insuficiente, así como otras carencias que espera que el nuevo jefe territorial de Educación o responsables de dicho departamento pueda conocer en persona.

Igualmente, la ANPA ‘Santa Uxía’ recuerda que al empezar el curso escolar ya hizo pública su disconformidad con el nombramiento del personal especialista en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) debido a que considera que no es suficiente para el alumnado que se encuentra en esa situación, además de la carencia de cuidadores y de un profesor de refuerzo o de apoyo para el desdoble al que, según sostiene la ANPA, tienen derecho en sexto curso de Primaria por ratio ponderado. En este sentido, y teniendo en cuenta que el actual curso escolar se encuentra bastante avanzado, confía en que se tenga en cuenta esa demanda de personal de cara al próximo.

Por todo ello, desde la ANPA del colegio ‘O Grupo’ confían en poder mantener a la mayor brevedad posible una reunión con el referido Santiago Freire para, de ese modo, poder hablar de esos temas que consideran que son de grande importancia para dicho centro educativo. “Consideramos que un colexio que ten xa 75 anos, que foi o primeiro do municipio e é o de carácter urbano de Ribeira, multicultural e con preto de medio milleiro de alumnado de 2 a 13 anos, de Infantil e Primaria, merece xa por fin unha atención directa e que se acometa nel unha reforma de gran envergadura que redundará nas novas xeracións dos ribeirenses”, subrayan desde el colectivo de padres presidido por Unai González, que espera que la Xunta de Galicia, atendiendo al compromiso de Rueda, tenga en cuenta sus demandas tanto en materia de recursos humanos para el próximo curso como de obras de mejora y equipamientos para el colegio a corto plazo.