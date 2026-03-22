La pareja de la mujer herida en una pelea en Martín denuncia que un varón le atacó con una catana y si no la esquiva le habría golpeado en la cabeza

El suceso se registró en un inmueble situado en las inmediaciones del parque infantil del lugar de Martín Chechu Río

La mujer que resultó herida como consecuencia de una pelea registrada en torno a las once de la mañana de este pasado viernes, día 20 de marzo, en el lugar ribeirense de Martín recibió horas después el alta en el Hospital do Barbanza y acudió a comisaría a denunciar lo ocurrido. Lo mismo hizo en la mañana de ayer su pareja, quien le aseguró a la Policía Nacional que un varón le atacó con una catana o un objeto parecido con una hoja de 40 centímetros, un objeto que su pareja incluso llegó a describir en su comparecencia en sede policial como una tajamata o similar.

Las declaraciones de ambos en comisaría son coincidentes e indican que la reyerta se produjo después de que los dos acudieron en un coche y en una grúa, respectivamente, junto a varios trabajadores de su empresa hasta un inmueble del referido lugar para descargar allí unas piezas de automóvil, para lo que aseguran que contaban con el permiso de su propietario. Nada más llegar, se les acercó un hombre acompañado de un perro y que les preguntó por qué estaban allí y por lo que iban a hacer, algo que ya había ocurrido otras veces que fueron a hacer lo mismo.

Encarados para pelear

La pareja añadió que, mientras ocurría eso, al lugar llegaron una mujer y su hijo, quién le preguntó a la pareja de la mujer que luego resultó herida por quién era y, al responderle “o dono da casa”, reaccionó insultándole y diciendo que el dueño era otro. Según este relato, ambos se encararon para pelear y los empleados trataron de separarlos, lográndolo en dos ocasiones, cayendo el presunto agresor sobre unas planchas de fibrocemento la primera vez y al suelo en la segunda.

Los integrantes de la pareja afirmaron que, al levantarse este último , le dio un fuerte empujón a la denunciante, provocando que cayera sobre el asfalto, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento durante unos instantes, y fue atendida por un trabajador. Añadieron que, entonces, la madre del presunto agresor le dijo a su hijo que fuera por la pistola. El denunciante entró en la casa junto a su pareja y llamó por teléfono al 091 aprovechando que se ausentó el referido vástago, que regresó posteriormente con el referido objeto cortante y, dentro de la casa, intentó golpearle en la cabeza a su oponente, quien logró esquivarlo, metiéndose en una habitación, pero el otro golpeó con la catana en la pared del pasillo, donde dejó una marca, y acabó enfundando ese arma, mientras su víctima le indica que estaba hablando con la Policía.

Llegada de la Policía

El hombre que resultó atacado con la catana señaló que una vez que salió del inmueble llegó el primero de los vehículos de los efectivos de las fuerzas de seguridad, al que el supuesto agresor, su hermano y su madre increparon. Además, el hombre que había acudido desde el primer momento con un perro le dijo al hora denunciante que estaba cansado de él y que otro día ya le dijo lo que había, siendo invitado por un agente de la comisaría a salir de la casa, donde se interesó por la mujer herida y solicitó para ella una ambulancia que, tal y como ya se informó ayer, la trasladó al Hospital do Barbanza, donde fue atendida de contusiones en las regiones frontal y occipital de su cabeza.

El denunciante también indicó que el hombre que le atacó y su madre abandonaron el lugar tras ser identificados por los policías y especificó que lo hicieron dirigiéndose a él con la amenaza de que se iba a enterar, que iban a habar con su líder y que iban a volver con 40 más. Y aclaró que el problema que tenían con ese varón y con su madre estaba generado por el hombre que iba acompañado de un perro y que fue el primer que arremetió dialécticamente contra él y que es con este último con el que existen discrepancias.