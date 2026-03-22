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Ribeira

Un incendio afecta a la cocina de un inmueble anexo a una vivienda principal en Castiñeiras, en Ribeira

Hasta el lugar del suceso se movilizaron los efectivos de guardia del parque de Bomberos y del GAEM, que sofocaron el fuego, así como dos patrullas de Policía Local y una de la comisaría

Chechu López
22/03/2026 16:40
Efectivos del GAEM, de los Bomberos y de las Policías Local y Nacional, todos ellos de Ribeira, fueron movilizados por un incendio en un inmueble en Castiñeiras
Efectivos del GAEM, de los Bomberos y de las Policías Local y Nacional, todos ellos de Ribeira, fueron movilizados por un incendio en un inmueble en Castiñeiras
Chechu Río
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Un incendio urbano se declaró en torno a las tres y diez minutos de esta tarde en un edificio anexo a una vivienda principal situada en el margen izquierdo de la carretera general de titularidad provincial DP-7307, en la parroquia ribeirense de Castiñeiras. Fue un particular el que a las 15.12 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para informar que se había iniciado unas llamas en la cocina del inmueble colindante a la casa, al parecer, debido a que alguien había dejado olvidada la comida al fuego, y que llegaron a alcanzar la campana extractora. Además de verse afectado ese electrodoméstico por el incendio, el humo se extendió por esa dependencia.

Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a las Policía Local y Nacional, desplazándose hasta el lugar dos unidades de la primera y una de la segunda, así como a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a los efectivos de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias (GAEM), que sofocaron el fuego con el agua de su camión motobomba, realizándose las comprobaciones de puntos de calor para que no quedase riesgo alguno de reproducción, y se dio por extinguido poco antes de las cuatro de esta tarde.

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