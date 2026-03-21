Trasladada una mujer a Urxencias del Hospital do Barbanza tras resultar herida en una reyerta en el lugar de Martín, en Ribeira

El suceso se registró en el entorno de un inmueble situado en las inmediaciones del parque infantil del lugar de Martín Chechu Río

Una mujer fue trasladada a media mañana de ayer en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en Boiro, hasta el Hospital do Barbanza. Ello fue a consecuencia de las heridas que sufrió -por el momento se desconoce su alcance- en una reyerta que tuvo lugar entre varias personas en el lugar ribeirense de Martín, en el entorno de una vivienda de planta baja situada en las inmediaciones del parque infantil de esa zona de la capital barbanzana.

Al parecer, los hechos se iniciaron en torno a las once de la mañana cuando varias personas empezaron a discutir y a pelearse en relación a un inmueble allí emplazado. Un testigo de lo que estaba ocurriendo dio la voz de alarma y hasta el lugar se desplazaron patrullas uniformadas de las Policías Local y Nacional, así como efectivos de la unidad judicial de la comisaría ribeirense, así como los referidos servicios sanitarios, cuyo personal técnico le prestó in situ una primera asistencia, pàra seguidamente proceder a su evacuación al servicio de Urxencias del complejo sanitario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros

Según informó un testigo de lo ocurrido, una de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos cayó al suelo y, finalmente, fue la mujer trasladada al hospital comarcal barbanzano. Además, también indicó que la presencia e intervención de los efectivos policiales consiguió calmar los ánimos entre los implicados. Finalmente, el dispositivo desplegado se cerró sin que se registrasen detenciones.