Anuska Enríquez gana los 1.000 euros para gastar en un día que sorteó la Asociación de Empresarios de Ribeira en su campaña del Día del Padre

Imagen parcial del cartel de la campaña de la patronal ribeirense con motivo del Día del Padre

El local de la Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) celebró ayer el sorteo de los 1.000 euros para gastar en un único día y que se ofrecieron como premio de la campaña organizada con motivo del Día del Padre, cofinanciada por la Xunta de Galicia, para fomentar las ventas en el comercio local y premiar la fidelidad de sus clientes. La persona agraciada resultó ser Anuska Enríquez, por el ticket registrado tras la realización de una consumición realizada en el negocio hostelero 'Delas', y ahora podrá gastar el premio en los 40 establecimientos participantes.

Desde la entidad que preside Francisco Martínez calificaron el resultado de esta iniciativa como "gran éxito de participación", detallando que fueron un total de 2.725 registros de tickets o facturas de compra, lo que supuso un incremento respecto a la edición del año pasado, cuando desde la patronal local habían indicado que se superaron ampliamente los 2.000 registros. "Este crecimiento refleja el compromiso de los clientes con este tipo de iniciativas", valoraron desde la AER.

La asociación empresarial de la capital barbanzana ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento "a todos los comercios participantes y a cada persona que ha participado. Este tipo de iniciativas no sólo dinamizan la economía local, sino que también refuerzan el vínculo entre clientes y negocios", concluyeron desde la patronal ribeirense.