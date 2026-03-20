Un monólogo, una función teatral y un documental conforman la oferta cultural en el auditorio de Ribeira para este fin de semana

El actor Avelino González ofrecerá su espectáculo 'Chistes que foron contos' en el auditorio ribeirense

Tres son las propuestas de la Concellería de Cultura de Ribeira para este fin de semana en el auditorio. Así, a las siete de esta tarde, se proyectará en la sala polivalente la película híbrida portuguesa ‘As estações’, dirigida por Maureen Fazendeiro. Se trata de un largometraje documental, que resultó premiada en varios festivales, que habla en su 83 minutos de duración sobre paisaje, etnografía, patrimonio, costumbres y modo de vida en el rural del país luso, y que estará subtitulado en gallego.

La sala polivalente del auditorio ribeirense albergará esta tarde la proyección de de la película híbrida portuguesa ‘As estações’, dirigida por Maureen Fazendeiro

Dos horas y cuarto después será la sala grande la que acogerá un monólogo para todos los públicos por parte del actor Avelino González, que explicará en clave de humor como chistes con los que ahora se ríe la gente son una adaptación de viejos cuentos. El espectáculo, que lleva por título 'Chistes que foron contos', bajo la premisa de que en todas partes hay mucho que contar, "rabuñando un pouco, en todas partes saen personaxes pintorescos ou importantes, lendas de mouras e tesouros, anécdotas e sucedidos tráxicos ou cómicos ou amorosos", según indica el propio artista.

Para esa sesión de cuentos, Avelino González buscó historias de Ribeira en literatura local, blogues, páginas web y en la toponimia y su propio vocabulario, para así poder crear un repertorio en el que el público local se podrá reconocer. "Estas historias poderían ser argumentos de series de televisión, pero non saen nelas. Así que imos contalas", subrayó el actor.

Y mañana, día 21 de marzo, a las ocho de la tarde, será la Escola de Teatro del Ayuntamiento de Narón la que escenificará la función ‘Terapias alternativas’. La concejala de Cultura, Ana Barreiro, que indicó que siguen dinamizando "unha instalación municipal de envergadura, así como a vida cultural do municipio con propostas de distintas disciplinas para estes días", comunicó que las puertas para asistir a estas actividades gratuitas se abrirán desde media hora antes del inicio de cada una, y se podrá acceder hasta completar el aforo de los respectivos patios de butacas.