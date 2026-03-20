Levantadas seis actas de infracción a locales en relación con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en dispositivos en Ribeira y Santiago

Imagen de archivo de diversas bebidas alcohólicas

La Policía Autonómica levantó siete actas de infracción en un total de 27 inspecciones realizadas sobre consumo de alcohol por parte de menores de edad en dos dispositivos de prevención llevados a cabo los días 12 y 13 de marzo en Ribeira y Santiago, relacionados con la Lei 6/2025, del 23 de diciembre, de protección de la salud de menores y prevención de las conductas aditivas, con el objetivo de prevenir la venta y el suministro a quienes no hayan cumplido los 18 años.

De las siete actas de infracciones levantadas por los agentes de la Xefatura da Unidade de Policía Adscrita de Galicia en Santiago de Compostela, seis se correspondieron a establecimientos por incumplir la referida norma o la Lei 3/2023 reguladora de los juegos de los juegos de Galicia, y la restante a un menor de edad.

La actividad de esos efectivos policiales se centra, sobre todo, en tareas de inspección a locales y control y vigilancia de las zonas de ocio frecuentadas por menores de edad, para conseguir que los locales se ajusten a la normativa en materia de alcohol y tabaco. Y además, de manera muy especial, se realiza un control para que los menores de edad adopten pautas de conducta saludables, evitando el consumo de esos productos a edades tempranas “polas importantes repercusións para a saúde que teñen estes consumos na mocidade”, concluyeron desde la Policía Autonómica.