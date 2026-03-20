El monolito inaugurado por los Reyes de España en 2006 volverá a presidir la Praza do Centenario de Ribeira tras su retirada por unas obras

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, presentó el acto institucional del 120 aniversario de la obtención del título de ciudad y la programación de las jornadas de historia local Chechu Río

Ribeira celebra este año el 120 aniversario de la concesión por parte del Rey Alfonso XIII del título de ciudad. Se trata de una efeméride que forma parte de la historia y memoria colectiva de la capital barbanzana y que desde el Ayuntamiento quieren recordar, para lo que se desarrollará una programación, que arrancará este lunes, 23 de marzo -misma fecha en la que tuvo lugar ese nombramiento en 1906, y de la que la alcaldesa, María Sampedro, anunció las primeras actividades como motivo de ese hito “e queremos festexar ese orgullo cun acto no que o cronista oficial da cidade, Xosé María Fernández, explicará parte da nosa historia vencellada a este fito histórico e como chegou o noso municipio a recibir ese título”.

Igualmente, la primera edila comunicó que se aprovechará ese evento para entregarle esa distinción que se le otorgó por acuerdo plenario en 2023, “pois non se celebrou ningún acto oficial de toma de posesión como tal", indicó la mandataria, quien anunció que el monolito que se había erigido en la Praza do Centenario, inaugurada por los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, volverá a presidir este lugar, después de que fue retirado con motivo de las obras de reordenación de dicho espacio público.

Intervenciones musicales

Sampedro Fernández detalló que el acto institucional de este próximo lunes, que se desarrollará en el auditorio municipal, a partir de las siete de la tarde -la apertura de puertas para facilitar el acceso del público será desde media hora antes-, para hacer efectiva la distinción a Xosé María Fernández como ‘Cronista Oficial de Ribeira’. Será una cita en la que tampoco faltarán las intervenciones musicales, con el joven Miguel González Maceiras al piano, así como del grupo tradicional Os Liantes de Artes. La comitiva oficial se trasladará a continuación a la contigua Praza do Centenario para proceder a reponer el monolito inaugurado por Sus Majestades los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía cuando visitaron Ribeira el 15 de julio de 2006 con motivo de los actos de celebración del centenario de la obtención del título de ciudad.

La alcaldesa también desveló que la próxima semana, del 24 al 27 de marzo, en horario de siete de la tarde todos los días, se desarrollarán en la sala polivalente del auditorio las ‘I Xornadas Históricas de Ribeira’, con las que declaró que se va a "activar, en sentido figurado, a máquina do tempo para coñecer máis sobre a nosa historia recente e poñer en valor sucesos e persoeiros do noso municipio. Coñecer o pasado axuda a entender un pouco mellor o presente. De aí a motivación desta iniciativa". También informó de que la fotografía que ilustra el cartel del evento y del programa de mano de las jornadas es la “primeira imaxe tomada de Ribeira no ano 1895”, y en la que se pueden ver dornas a vela, la playa y la fachada marítima y la iglesia parroquial de Santa Uxía, entre otros elementos.

Conferencias

El referido cronista oficial hablará el martes 24 Manuel Lustres Rivas, maestreo de periodistas y referente do galleguismo ribeirense; mientras que el cronista oficial de Cenlle, Clódio González Pérez, también miembro de la Real Academia Galega, ofrecerá al día siguiente una conferencia sobre el estudio artístico e histórico de los cruceiros de capilla de Ribeira. El día 26 será el director del Museo Valle-Inclán e A Pobra, Antonio González Millán, quien disertará sobre la presencia de la familia Valle-Inclán por las tierras de Ribeira; e en la jornada de clausura intervendrá el académico gallego Xosé Luis Axeitos para referirse al historiador ribeirense Xosé Ramón Barreiro Fernández, que puso en el mapa a la Galicia contemporánea.

Por último, la alcaldesa ribeirense también expresó su deseo de que, a lo largo de los actos conmemorativos que se vayan programando durante este año, se pueda contar con la presencia de representantes de los gobiernos de las localidades con las que está hermanada la capital barbanzana, como es el caso del municipio valenciano de Albaida, al que el Rey Alfonso XIII le otorgó el título de ciudad el mismo día que a Ribeira, y el tinerfeño de Adeje. De hecho, María Sampedro indicó que en la última celebración de la feria de turismo Fitur en Madrid ya iniciaron los contactos y espera que puedan fructificar.