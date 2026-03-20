Augas de Galicia desarrolla tareas de conservación en varios tramos de cinco ríos o regatos de Ribeira que suman unos dos kilómetros

Los trabajos manuales de conservación y conservación de varios tramos de cauces fluviales en la capital barbanzana ya comenzaron

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está llevando a cabo actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en cerca de dos kilómetros de varios ríos en Ribeira. Esas tareas, que ya fueron comunicadas al Ayuntamiento, se desarrollan en un tramo de algo más de medio kilómetro del río Arlés, a su paso por la parroquia de parroquia de San Martiño de Oleiros; en 300 metros del río Listres, a la altura de San Paio de Carreira, y en cerca de 350 metros del río Chemiso, en San Pedro de Palmeira. En el caso de esta última parroquia ribeirense, también se actuará en algo máis de 400 metros del regato de As Saíñas. A mayores, desde dicho departamento autonómico se dio a conocer que también se desarrollarán trabajos en más de 360 metros lineales de un regato sin nombre en Santa Uxía de Ribeira.

Esas actuaciones, que se prolongarán durante más de tres semanas, consisten principalmente en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en los canales fluviales para evitar atoramientos, pero también se ejecutarán rozas puntuales y selectivas en los accesos al canal y se eliminarán especies exóticas invasoras. Esas tareas se llevarán a cabo con el uso de motosierras, desbrozadoras y otras herramientas manuales, que contarán con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como una carretilla.

Una vez concluyan esas obras programadas por el organismo hidráulico dependiente del Gobierno autonómico gallego, esos tramos fluviales “quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das augas”, precisaron desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, desde donde puntualizaron que Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección, pero en este caso se trata, además, del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi). “O fin último dos traballos é mellorar os leitos fluviais para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos, actuando nas áreas nas que a Xunta ten competencias, fóra das tramas urbanas fluviais de responsabilidade municipal”, concluyeron desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez.