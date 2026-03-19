Una treintena de personas se prepararon a través del PIE de Ribeira en materia de operaciones básicas de caja y organización de almacén
La Concellería de Promoción Económica e Emprego confirmó que a finales de este mes concluirá un curso de aplicación de fundamentos básicos de cocina
El Programa Integrado de Emprego (PIE) de Ribeira sigue avanzando en su tercera edición, formando a su alumnado en diversos ámbitos. Es el caso de 15 personas que ya finalizaron su asistencia a los cursos de 15 horas de duración de preparación en operaciones básicas de caja, y otra cifra similar que concluyeron su formación de 35 horas en materia de organización de almacén. Recientemente, todos ellos recibieron por ello sus diplomas acreditativos de manos de la concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez.
La edila confirmó que a finales del presente mes rematará otro curso, esta vez de 60 horas, sobre aplicación de fundamentos básicos en cocina. Igualmente, se imparten otros dos online, uno de 12 horas sobre uso de aplicaciones en dispositivos móviles en el ámbito laboral, y otro de 30 horas de formación como acompañante de transporte escolar. Y, en cuanto a formaciones transversales, detalló que en el aula Cemit ribeirense se programaron para estos días la segunda edición de uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la búsqueda de empleo y trámites online con la Administración.
Perfiles profesionmales
"O PIE continúa capacitando a veciños e veciñas da comarca en distintos eidos para que os seus perfís profesionais se adapten aos que demandan as empresas na contorna, ademais de adaptar os contidos ao que tamén buscan as persoas participantes. Polo que se trata dun itinerario formativo que analiza os nichos de mercado que precisan traballadores. Nestes días rematou o de operacións de caixa e organización de almacén, idóneos para superficies comerciais", declaró la edila. Carmen Pérez recordó que este programa cuenta con un centenar de personas desempleadas, inscritas como demandantes de trabajo y residentes en alguna de las cuatro localidades que conforman O Barbanza, además de Porto do Son, y que existe un compromiso de inserción laboral del 45%.
La concejala ribeirense también aludió a que desde el inicio del PIE en octubre pasado y durante los doce meses siguientes, el alumnado recibe orientación, formación e intermediación laboral basada en una metodología que combina la parte expositiva con las dinámicas de grupo, buscando adaptarse a las necesidades y usando las nuevas tecnologías para favorecer la comunicación y la conciliación, así como el desarrollo de habilidades para la búsqueda de trabajo.