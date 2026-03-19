La rehabilitación del consistorio de Ribeira, con diseño de Carlos Seoane, gana el Premio ATEG de Arquitectura ‘Otilio García’ 2025

La obra de rehabilitación de la casa consistorial requirió el uso de 52.000 kilos de acero galvanizado

La rehabilitación energética del consistorio de Ribeira, diseñada por el arquitecto Carlos Seoane, ganó el Premio ATEG de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García 2025, dotado con 6.000 euros, que otorga la Asociación Técnica Española del Galvanizado, que destacan el uso de ese tipo de acero como material “clave” para una Europa más sostenible y climáticamente neutra por su durabilidad, funcionalidad, integración estética y valor sostenible. Se emplearon 52.000 kilos de acero galvanizado entre la estructura de la fachada, columnas de refuerzo de la estructura interior y carpintería practicable exterior.

El propio arquitecto explicó que la rehabilitación se centró en la fachada del edificio, diseñando una doble piel de vidrio a modo de galería atlántica que se construyó con carpintería de acero galvanizado para lograr el espesor mínimo de las carpinterías y garantizar las mayores superficie de vidrio e iluminación en su interior. “Cualquier otro material empleado nos hubiese llevado a espesores mucho mayores en los marcos de las carpinterías, alterando la imagen de la fachada y, sobre todo, reduciendo en gran medida la superficie de iluminación interior”, afirmó.

Y la carpintería de acero galvanizado sirvió para sostener el piso interior de la galería y los forjados interiores. “Ningún otro material nos hubiese permitido esas dos funciones simultáneas con esbeltez semejante. Emplear perfiles fabricados por la industria permitió la producción en taller de toda la fachada, dejando para la obra simplemente las labores de montaje, reduciendo significativamente los tiempos y costes de ejecución”, precisó Seoane.

La obra de rehabilitación de la casa consistorial requirió el uso de 52.000 kilos de acero galvanizado