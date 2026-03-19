La futura residencia de mayores de Ribeira, proyectada para Cruxeiras, contará con 120 plazas, un 20% más de las previstas en un principio

Fabiola García, María Sampedro y un técnico municipal visitaron recientemente los terrenos elegidos en Cruxeiras para levantar la futura residencia de mayores en la capital barbanzana

La futura residencia pública para personas mayores de Ribeira, para la que recientemente se eligió una parcela de titularidad municipal en el lugar de Cruxeiras, por reunir los requisitos exigidos, dispondrá de un total de 120 plazas, lo que supone un 20% más de las previstas en el proyecto inicial. Así lo acaba de comunicar la Consellería de Política Social e Igualdade, que también confirma que está trabajando en la redacción de las bases técnicas para poder sacar a licitación, “canto antes”, la redacción del proyecto para la construcción de dicho equipamiento, que dará servicio a las familias de la capital barbanzana y de los municipios de su entorno.

Igualmente, desde el departamento autonómico que dirige la ribeirense Fabiola García, indican que, por su parte, el Ayuntamiento de Ribeira se encuentra en la fase de elaboración de un convenio para la cesión a la Xunta de Galicia de los referidos terrenos en los que se levantará el futuro centro residencial y que se sitúan cerca del parque periurbano de San Roque, uno de los pulmones verdes de la localidad, y de la que se destaca que cuenta con zonas verdes, con vistas al mar y que está bien comunicada y próxima al núcleo urbano.