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Ribeira 

Ana Peleteiro protagonizará un nuevo programa de televisión que triunfa a nivel internacional

Un total de siete 'celebrities' participarán en este nuevo formato de entretenimiento con una misión: resolver un crimen 

Fátima Pérez
19/03/2026 12:17
Ana Peleteiro, atleta olímpica de Ribeira
Ana Peleteiro, atleta olímpica de Ribeira
Cedida
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Ana Peleteiro se suma a las siete 'celebrities' que protagonizarán el nuevo programa de Atresmedia 'Una fiesta de muerte'. Este programa de entretenimiento inspirado en ‘A Party to Die For’, un formato original de ITV Studios, llegará muy pronto a la cadena española con la ribeirense y otras seis 'celebrities' que la acompañarán a resolver un crimen: Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Alberto Chicote y Esperansa Grasia.

Todos estos famosos serán invitados a una fiesta exclusiva en la que uno de ellos acabará siendo víctima de un misterioso asesinato. Los seis famosos supervivientes deben competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, y solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Aun no se conoce la fecha exacta en la que se emitirá el episodio, la cadena ya adelanta que se podrá ver muy pronto y será en prime time. 

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