Queda de nuevo en libertad un delincuente multirreincidente al que ya se detuvo cuatro veces en mes y medio por robos en vehículos en Ribeira

La Policía Nacional volvió a poner a disposición judicial a un sospechoso de robos en vehículos en la capital barbanzana Chechu Río

La Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó la puesta en libertad de un individio al que la Policía Nacional puso a su disposición tras detenerlo en las primeras horas de la noche del pasado domingo como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en nueve vehículos en la ciudad. De hecho, los agentes de la comisaría lo buscaban desde hacía días tras considerar sus investigadores que obtuvieron indicios o pruebas suficientes sobre su implicación en los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, una vez más, en la declaración del acusado en sede judicial no compareció la representación de la Fiscalía, por lo que no hubo petición de medidas cautelares hacia ese sospechoso, aunque verbalmente comunicó que no interesaba la petición de las mismas. Ante esa tesitura, sin nadie que solicite el ingreso en prisión preventiva u otra decisión sobre la situación en la que quedaría el imputado, exceptuando la de la libertad, la jueza acordó no tomar medida disciplinaria alguna con él.

Negó su implicación

En la comparecencia en sede judicial, el investigado sólo respondió a las preguntas que le formuló su abogado de oficio. Así, el detenido manifestó que no tenía conocimiento de que se hubieran perpetrado los robos que se le atribuían y, consecuentemente, negó su implicación en los mismos, además de responder afirmativamente a la cuestión que le planteó respecto a si tenía dependencia del consumo de drogas y sobre si padecía alguna que otra patología.

Igualmente, se aprovechó la presencia del detenido en la sede judicial para celebrar la comparecencia que estaba pendiente de hace un par de semanas ante el titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira tras el arresto de varón por media decena de robos de similares características. En aquella ocasión, tras pasar por el PAC de Ribeira y el Hospital do Barbanza, se le derivó a la unidad de Psiquiatría del Hospital de Conxo, donde recibió el alta a los pocos días. En ese caso, se acordó que quedase en libertad al no solicitar nadie la adopción de medidas cautelares.

La ciudadanía califica de “indignante” que se la maltrate de ese modo y que se transmita el mensaje de "total impunidad" y que delinquir “sale gratis”

Su última detención, que es la cuarta en el último mes y medio, tuvo lugar pasadas las diez de la noche del día 15, tras una persecución por calles del centro de la ciudad por agentes a la carrera y con un coche patrulla detrás del ladrón. Los efectivos de la comisaría fueron detrás de él después de que lo sorprendieron robando en una furgoneta estacionada en un aparcamiento disuasorio en el barrio de Abesadas. Su huida remató en la Praza do Concello, cerca de un local hostelero. Los agentes lograron reducirlo y lo esposaron, para luego trasladarlo a los calabozos de la comisaría, donde permaneció hasta que fue puesto a disposición judicial.

Incredulidad

Tras tenerse conocimiento en Ribeira de la puesta en libertad de ese conocido delincuente multirreincidente, la reacción de la ciudadanía fue de incredulidad, Sin embargo, al repetirse tantas veces esa misma decisión, ya empieza a dejar de sorprender, pese a que consideran que el riesgo de reiteración delictiva y la alarma social que está generando son argumentos más que suficientes para pedir su ingreso en la cárcel, después de que la Policía Nacional lo siga deteniendo como investigado por multitud de robos con fuerza en vehículos tanto en garajes como en la vía pública.

Mientras los efectivos de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía siguen haciendo su trabajo y se comprometen a seguir haciéndolo, investigando y dando por esclarecidos esos delitos, así como deteniendo y poniendo ante los jueces al presunto responsable, a la ciudadanía le parece “indignante” que se someta a los vecinos a ese “maltrato” y que se transmita el mensaje de “total impunidad” y que cometer delitos “sale gratis”.