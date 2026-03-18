Movilizadas tres patrullas policiales tras alertarse sobre una acalorada discusión en el vestíbulo del Hospital do Barbanza

El alertante indicó que se estaba registrando una pelea en el vestíbulo de la entrada principal dlel Hospital do Barbanza Chechu Río

Dos patrullas de la Policía Local y una de la Policía Nacional fueron movilizadas en torno pasadas las cuatro y media de la tarde de este pasado lunes, día 16 de marzo, tras recibirse un aviso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia sobre una acalorada pelea dialéctica entre dos mujeres en el vestíbulo principal de la entrada del Hospital do Barbanza, y en la que, según algún testigo, llegaron a sumarse más de una docena de los familiares de una de las personas que estaban implicadas desde un primer momento.

A la llegada de los referidos efectivos de las fuerzas de seguridad, se encontraron con que ya no se estaba registraron ni una discusión ni una reyerta de la que se había alertado, pero vieron a las personas que habían estado discutiendo, con las que se entrevistaron, pero les indicaron que no habían sufrido heridas ni lesiones y que no tenían intención de interponer denuncias.

Por otro lado, cuando se encontraban las patrullas en ese lugar, recibieron un aviso por un posible accidente de tráfico en la carretera AC-550, antes de llegar a la gasolinera de Salmón. El aviso no se recibió en una llamada de un particular testigo de lo ocurrido, ni de ninguno de los implicados, sino que se recibió desde una aplicación de un dispositivo móvil. Cuando llegaron al lugar, no había rastro de siniestro alguno pero el personal técnico de emergencias sanitarias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 localizó en ese sitio y tirado en el suelo un teléfono iPhone, del que se activó el sistema de aviso de accidente grave al caer del vehículo en el que iba, y que se mantuvo al no haber posibilidad de que alguien pudiera desactivarlo.