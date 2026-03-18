Los dos cementerios municipales de Ribeira abrirán en su horario habitual el día festivo de San José
Los dos cementerios de titularidad municipal existentes en Ribeira, que concretamente están situados en el entorno de los lugares de O Monumento y de Fafián, en el casco urbano de Santa Uxía, y el emplazado en la parroquia de Palmeira, permanecerán abiertos en su horario habitual durante la jornada de mañana, 19 de marzo, pese a que se trata de una jornada que figura entre las festividades autonómicas para el presente año, con motivo de San José o el Día del Padre.
Desde el Ayuntamiento ribeirense recuerdan que, quienes quieran aprovechar la jornada no laborable para visitar a sus seres queridos en algunas de esas necrópolis, en el caso del primero, su apertura se mantendrá desde las nueve de la mañana hasta las seis y media de la tarde, mientras que el horario de apertura del segundo será de nueve de la mañana a seis de la tarde.