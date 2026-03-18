Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Los dos cementerios municipales de Ribeira abrirán en su horario habitual el día festivo de San José

Chechu López
18/03/2026 05:20
El cementerio municipal de Ribeira abrirá mañana entre las nueve de la mañana y las seis y media de la tarde
El cementerio municipal de Ribeira abrirá mañana entre las nueve de la mañana y las seis y media de la tarde
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los dos cementerios de titularidad municipal existentes en Ribeira, que concretamente están situados en el entorno de los lugares de O Monumento y de Fafián, en el casco urbano de Santa Uxía, y el emplazado en la parroquia de Palmeira, permanecerán abiertos en su horario habitual durante la jornada de mañana, 19 de marzo, pese a que se trata de una jornada que figura entre las festividades autonómicas para el presente año, con motivo de San José o el Día del Padre.

Desde el Ayuntamiento ribeirense recuerdan que, quienes quieran aprovechar la jornada no laborable para visitar a sus seres queridos en algunas de esas necrópolis, en el caso del primero, su apertura se mantendrá desde las nueve de la mañana hasta las seis y media de la tarde, mientras que el horario de apertura del segundo será de nueve de la mañana a seis de la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina