Los dos cementerios municipales de Ribeira abrirán en su horario habitual el día festivo de San José

El cementerio municipal de Ribeira abrirá mañana entre las nueve de la mañana y las seis y media de la tarde Chechu Río

Los dos cementerios de titularidad municipal existentes en Ribeira, que concretamente están situados en el entorno de los lugares de O Monumento y de Fafián, en el casco urbano de Santa Uxía, y el emplazado en la parroquia de Palmeira, permanecerán abiertos en su horario habitual durante la jornada de mañana, 19 de marzo, pese a que se trata de una jornada que figura entre las festividades autonómicas para el presente año, con motivo de San José o el Día del Padre.

Desde el Ayuntamiento ribeirense recuerdan que, quienes quieran aprovechar la jornada no laborable para visitar a sus seres queridos en algunas de esas necrópolis, en el caso del primero, su apertura se mantendrá desde las nueve de la mañana hasta las seis y media de la tarde, mientras que el horario de apertura del segundo será de nueve de la mañana a seis de la tarde.