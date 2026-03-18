La biblioteca municipal de Ribeira convoca la quinta edición de su certamen escolar de diseño de marcapáginas

La concejala Juan Brión y el bibliotecario Xoán Fernández presentaron el cartel con la convocatoria del concurso

La biblioteca municipal de Ribeira convoca la quinta edición de su concurso escolar de diseño de marcapáginas, cuyo plazo de admisión de los trabajos estará abierto hasta el 15 de abril, con el objetivo de promover la creatividad artística y plástica en el alumnado de Educación Primaria de los colegios de la capital barbanzana, por medio de la elaboración de una ilustración relacionada con la dinamización de la lectura.

Las bases de esta convocatoria establecen que podrá participar todo el alumnado de Educación Primaria de los colegios de la capital barbanzana, presentando dibujos originales e inéditos vinculados con la lectura, el libro o la propia biblioteca, y en el caso de que incluyan algún texto deberá ir escrito correctamente en lengua gallega. Los dibujos deberán ir firmados con un pseudónimo, dentro de un sobre cerrado, en el que figurará el nombre del autor junto con el referido alias utilizado y el curso, pudiendo acompañarse de una sola plica en la que figuren recogidos los datos de todo el alumnado de un aula en forma de tabla. Deberán entregarse en la biblioteca municipal o en el servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Ribeira, ambos situados en el centro cultural ‘Lustres Rivas'.

Lote de libros

El jurado estará integrado por personal municipal de los departamentos de Cultura y de Educación y su decisión será inapelable. El premio para el ganador consistirá en un lote de libros y un diploma, y se imprimirá su diseño en formato de marcapáginas para repartir desde la biblioteca municipal ribeirense, y se realizará una exposición con la totalidad de los dibujos participantes.

"Este certame sirve como antesala á celebración do Día Internacional do Libro que se conmemora o 23 de abril”, indicó la concejala de Educación, Juana Briuón, quien agregó qe, a través de esta propuesta, “queremos involucrar á comunidade educativa para, a través dunha actividade artística, contribuír a inculcar o hábito lector entre a rapazada. E, ao igual que sucede coa lectura, co deseño destes marcapáxinas incentivarase a súa creatividade, unha inventiva que marcará as páxinas nos libros dos lectores de Ribeira".

La edila aprovechó la oportunidad para recordar que la biblioteca municipal acoge con cierta periodicidad exposiciones de libros que siguen una temática concreta, como actualmente sucede con la dedicada a la banda diseñada o la que está previsto que, en próximas fechas, se realizarán sobre poesía y teatro. Por último, el bibliotecario Xoán Fernández indicó que este certamen persigue, además, otorgarle "gran protagonismo" a los chiquillos, ya que en la actualidad el 35% de las personas usuarias son menores de 14 años.