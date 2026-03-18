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Ribeira

Heridos dos conductores en un accidente de tráfico en la Rúa Sálvora, en el centro de Aguiño

Chechu López
18/03/2026 14:50
Un Peugeot 208 fue uno de los dos vehículos implicados en la colisión por alcance registrada en el núcleo urbano de Aguiño
Un Peugeot 208 fue uno de los dos vehículos implicados en la colisión por alcance registrada en el núcleo urbano de Aguiño
Chechu Río
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La carretera provincial DP-7305, en el tramo denominado Rúa Sálvora, en pleno núcleo urbano de Aguiño, fue escenario a la una y media de esta tarde de un accidente de tráfico en el que resultaron heridas dos personas. Al parecer, el siniestro se produjo cuando un Mercedes C220, conducido por un hombre de 59 años y que procedía del cruce principal e iba en dirección hacia Carreira, se detuvo antes de un paso de peatones para que cruzase una persona, y fue alcanzado por un Peugeot 208, a los mandos de un aguiñense de 34 años. Para evitar que los dos vehículos implicados entorpeciesen la circulación, sus automovilistas decidieron retirarlos a una calle perpendicular con menos densidad de tráfico.

Como consecuencia de esa colisión, el primero de los automovilistas se quejaba de dolor cervical, y tenía previsto acudir por su cuenta a un centro sanitario para recibir la asistencia que precisaba, mientras que el segundo reconoció estar algo mareado y que, inicialmente, también tenía dolor en el cuello. Este último recibió una primera asistencia por parte del personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que lo inmovilizó con un collarín y procedió a trasladarlo en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para recibir la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Fue un particular el que a las 13.30 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado dicho accidente de circulación y que había personas heridas. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galic ia-061, que movilizó a su ambulancia asistencial con base en Ribeira, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos ribeirense y al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM). Debido a que los conductores implicados en esta colisión por alcance cubrieron un parte amistoso, ya no fue necesario movilizar a la Policía Local.

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