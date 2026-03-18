A Pobra desarrolla este año una nueva campaña de compostaje doméstico con la entrega de 25 composteros

Una de las dos visitas que se realizará a los domicilios participantes será de seguimiento, para comprobar que el sistema funciona correctamente

El Ayuntamiento pobrense desarrolla este año una nueva campaña de compostaje doméstico con la entrega de manera gratuita de 25 composteros destinados a la ciudadanía que disponga de una huerta o jardín con una superficie mínima de 25 metros cuadrados. A las personas participantes también se les hará entrega de “un manual de compostaxe, un remexedor e, como novidade, un caldeiro para facilitar a recollida dos restos de comida, reducindo a cantidade de residuos orgánicos que se depositan no colector xeral”, señalan fuentes municipales, que también precisan que, en el momento de la entrega de ese material, se compartirán nociones básicas para empezar el proceso de forma correcta y obtener un compost de calidad.

Desde el departamento local de Medio Ambiente se indicó que ese programa incluye dos visitas a sus domicilios, teniendo la primera de ellas un carácter formativo, para resolver posibles dudas, dificultades o problemas que pudieran aparecer en el proceso; mientras que la segunda será de seguimiento, para comprobar que el sistema funciona correctamente. La coordinación de la recepción de solicitudes y de entrega del material, que será proporcionado por Sogama, se gestionará a través del propio servicio municipal de Medio Ambiente, y las visitas de formación y seguimiento serán realizadas por Amabul, con financiación de Urbaser.

Por su parte, el concejal pobrense de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñiero, declaró que con esta iniciativa “o Concello mantén a súa aposta pola xestión responsable dos residuos xerados no ámbito doméstico, se reducimos o que mandamos a Sogama a administración aforra, pero tamén a cidadanía, ademais da mellora que supón dende o punto de vista ambiental”.