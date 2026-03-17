La Policía Nacional detuvo, tras una persecución por calles del centro de Ribeira, a un acusado de 9 robos con fuerza en vehículos

Agentes de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron por cuarta vez en mes y medio a un mismo individuo por robos en vehículos Chechu Río

La Policía Nacional de Ribeira detuvo nuevamente, por cuarta vez, a un conocido delincuente reincidente, cuya identidad responde a las iniciales R.R.L., por un delito de robo con fuerza en nueve vehículos. Ocurrió pasadas las diez de la noche de este domingo tras una persecución por calles del centro de la ciudad, tanto con agentes a la carrera como con un coche patrulla detrás del ladrón. Los efectivos de la comisaría fueron detrás de él después de que lo sorprendieron robando en una furgoneta estacionada en un aparcamiento disuasorio en el barrio residencial de Abesadas. Su huida remató en la Praza do Concello, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero.

Los agentes lograron reducirlo y lo esposaron, para seguidamente meterlo en el 'zeta', en el que lo llevaron hasta los calabozos de sus dependencias ubicadas en la Avenida das Airós, en la zona de O Touro. En esta última zona de Ribeira fue donde a finales de la semana pasada se registraron también más robos en vehículos, al igual que sucedió en otras zonas de la ciudad. Se trata de unos actos delictivos que, tras presentarse la correspondiente denuncia, están siendo investigados por las unidades judicial y científica, con la finalidad de determinar la autoría de los mismos.

Anteriores arrestos

La Policía Nacional de la comisaría de Ribeira ya detuvo a ese mismo individuo en varias ocasiones, siendo la penúltima hace un par de semanas por robos con fuerza en vehículos aparcados en la vía pública y guardados en garajes de Ribeira y, además, se le atribuyó en esa ocasión otro delito de atentado a agentes de la autoridad. Entonces, con su arresto, los investigadores de la comisaría ribeirense dieron por esclarecidos media decena de hechos delictivos contra el patrimonio de ese tipo, y que desde hace unas semanas están generando gran alarma y preocupación en la ciudadanía.

La primera vez en que se le arrestó fue junto a una mujer, y a ambos se les atribuyeron un total de 16 robos con fuerza en vehículos dentro de garajes comunitarios, mientras que la segunda fue a él solo después de que resultaron determinantes en su identificación las imágenes de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de un edificio de la zona de Fafián. Al parecer, había entrado al garaje de dicho inmueble por el portalón de la Rúa Novoa Santos y al que, presuntamente, accedió para acabar robando en media decena de coches. En esas dos ocasiones, la autoridad judicial decretó su puesta en libertad, aunque permaneciendo en calidad de investigado por delitos contra el patrimonio.

Y la tercera vez fue llevado desde los calabozos al Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira, de donde lo trasladaron al Hospital do Barbanza, donde se acordó la derivación del paciente a la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela. En esta última le dieron el alta a los pocos días, cuando se le pudo volver a ver en libertad por las calles. de Ribeira. Por aquel entonces, quedó pendiente de que se acodase su comparecencia ante la autoridad judicial.