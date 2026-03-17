Impulsan una caminata para el 29 de marzo por Corrubedo, que incluirá rutas canina y ecuestre, a favor de dos entidades protectoras de animales

Juan Luis Martínez, acompañado de los concejales Víctor Reiriz y Eladio Muñiz, así como representantes de varias entidades colaboradoras y destinataria de la recaudación, presentó el evento solidario

Las entidades protectoras de animales ‘Save an Angel’ y ‘Callejeros Barbanza’ serán las destinatarias de la recaudación de la caminata promovida para el próximo 29 de marzo por el Club Natural Sport, con motivo de la conmemoración de su 30º aniversario. Esta nueva llamada a la solidaridad la lleva a cabo dicho club deportivo con la colaboración municipal y de varios colectivos de la zona. La salida de este evento tendrá lugar a las diez de la mañana desde el Cruceiro de Teira, para seguidamente recorrer un trayecto circular de 10 kilómetros por la parroquia de Corrubedo.

Pero, para los que no puedan, no quieran o no se vean con fuerzas para completar la distancia total, se habilitarán dos puntos para recortarla, en los kilómetros 3 y 4. Además, habrá una ruta caballar y otra canina, con salidas a las nueve y media y a las diez menos cuarto de la mañana, respectivamente. Quienes estén interesados participar en las dos modalidades, deberán tener asegurados sus animales.

El itinerario discurrirá por cerca del Monte Facho, para seguir hacia Espiñeirido, continuar por el litoral, incluyendo las zonas del faro, puerto y playa de A Ladeira, con regresó al punto de partida, donde les esperará a los participantes un aperitivo solidario y sesión vermú amenizada por Dúo Keima, según dio a conocer Juan Luis Martínez, del Club Natural Sport, acompañado de los concejales de Medio Ambiente y de Benestar Animal, Víctor Reiriz y Eladio Muñiz, respectivamente, además de Juan Blanco, presidente-fundador de Callejeros Barbanza; Jaudin Arboleda y José Javier Lojo, del Club Atletas Caninos; Ramón Sampedro, directivo de la Asociación de Veciños de Carreira, y Manolo Castiñeiras, del Club Sachacamiños, que colaboran con este evento solidario.

Inscripciones abiertas

Martínez, que tuvo palabras de agradecimiento para las distintas partes implicadas en esta iniciativa en la que ya hay 60 personas interesadas, por el momento, indicó que el plazo de inscripción permanece abierto a través de la web www.galitiming.com por un importe de 5 euros, y todo lo que se recaude que o recadado irá a beneficio das referidas protectoras de animales. "É unha causa loable para axudar a dotar de medios e alimentos, polo que queremos colaborar dende este mare magnum de asociacións", precisó el representante del Club Natural Sport.

Por su parte, Víctor Reiriz dijo que “chega a primavera, e o bo tempo anima a facer actividades no exterior, polo que teremos unha andaina solidaria por Corrubedo que posibilitará, ademais de colaborar con dúas protectoras de animais, desfrutar de paraxes naturais de valor medioambiental e paisaxístico. Dende o Concello seguiremos apoiando este tipo de iniciativas onde conflúen solidariedade, deporte e paisaxe".

Ese compromiso de la Administración local ribeirense lo reiteró Eladio Muñiz, para quien "teremos ocasión de facer este percorrido segundo tres modalidades: a andaina, a ruta canina e a ruta cabalar. Así, os animais non só serán os beneficiados por esta cita solidaria ao recadarse fondos para ‘Save an Angel’ e ‘Callejeros Barbanza’, senón que tamén tomarán parte activa da mesma ao participar". Y concluyó invitando a la ciudadanía a que "tome parte tamén cos seus cans e cabalos" y expresó su agradecimiento "ao loable cometido destas protectoras e reafirmar a firmeza do Concello de seguir traballando e avanzando en materia de benestar animal”.