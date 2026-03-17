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Ribeira

El PSOE de Ribeira solicita la construcción de una pasarela en la playa de O Prado para mejorar la conexión peatonal en Corrubedo

El portavoz socialista defiende que la actuación permitirá unir de forma más directa varias calles, contribuir a la accesibilidad universal y dar respuesta a una necesidad real de la ciudadanía

Chechu López
17/03/2026 11:35
Los socialistas consideran que la infraestructura propuesta permitirá conectar de manera más directa las calles del Prado, Atalaia, Bandariarrego y Torreiro y la Travesía do Torreiro
Los socialistas consideran que la infraestructura propuesta permitirá conectar de manera más directa las calles del Prado, Atalaia, Bandariarrego y Torreiro y la Travesía do Torreiro
Chechu Río
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El grupo municipal del PSOE de Ribeira defenderá en el próximo pleno de la corporación municipal una propuesta para aprobar la construcción de una pasarela en la playa de O Prado, en la parroquia de Corrubedo, para conectar de manera más directa las calles del Prado, Atalaia, Bandariarrego y Torreiro y la Travesía do Torreiro. Para la formación socialista se trata de una actuación necesaria para contribuir ala la mejora de la movilidad peatonal en un ámbito que en la actualidad presenta “limitacións evidentes” y que obliga a muchos vecinos “a realizar rodeos innecesarios”.

Desde el partido del puño y la rosa subrayan que esta iniciativa no responde a un criterio estético, sino a la voluntad de resolver una “carencia real” del espacio público y avanzar en una conexión más cómoda, segura y accesible entre distintos puntos de Corrubedo. “Estamos falando dunha actuación útil, pensada para o día a día da veciñanza, que permitiría mellorar de forma clara a comunicación dentro da parroquia”, manifestó el postavoz socialista, Francisco Suárez-Puerta.

El PSOE destaca, además, que esa pasarela tendría una “importancia especial” desde el punto de vista de la accesibilidad universal, ya que el paso por esa zona “non ofrece hoxe unha alternativa axeitada para persoas maiores, con mobilidade reducida, diversidade funcional ou familias con carriños infantís”. Para el grupo municipal socialista, esta es una “actuación útil, necesaria e de impacto directo na vida diaria da veciñanza”, por lo que defenderá su aprobación en la próxima sesión ordinaria del pleno de la corporación municipal.

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