Francisco A. Vidal Blanco presentará en Palmeira este 20 de marzo su nueva obra literaria

Cartel de la presentación Cedida

El próximo viernes 20 de marzo, a las 20:30 horas, se celebrará en Ribeira la presentación del libro ‘A saga do desarraigado’, una obra del escritor Francisco A. Vidal Blanco, publicada por el sello Morgante Edicións. El acto tendrá lugar en la Sociedade Fillos de Palmeira, situada en la rúa Mestre Lorenzo Mene Trabadell, 8, en la parroquia de Palmeira.

Durante el evento, el autor estará acompañado por Emilio Pérez, presidente de la Sociedade Fillos de Palmeira; María Xesús Blanco, presidenta de la Asociación Cultural Barbantia; y Moisés Barcia, director de Morgante Edicións, quienes intervendrán en la presentación de la obra con una serie de ponencias en torno a la obra.

La actividad está organizada conjuntamente por la Sociedade Fillos de Palmeira, Morgante Edicións y la A. C. Barbantia, entidades que invitan al público a asistir a este encuentro literario. La velada contará además con una actuación musical a cargo del Garnata Jazz Quintet, que se encargará de poner el broche cultural a la presentación.

‘A saga do desarraigado’ cuenta la historia del hijo de una esclava y un caballero desaparecido que huye para lanzarse al mar en busca de la tierra de sus ancestros.