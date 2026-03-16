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Ribeira 

El BNG concluye su iniciativa ‘Parroquias con Voz’ pero adelanta futuras visitas por barrios

Fátima Pérez
16/03/2026 07:15
El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral
El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral
D.A.
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El BNG de Ribeira da por finalizada su iniciativa ‘Parroquias con Voz’ y adelanta que en los próximos meses visitará también los barrios de Ribeira para conocer de primera mano las necesidades de toda la comunidad vecinal.

Esta iniciativa nació precisamente con esta idea, convocar y organizar encuentros vecinales que permitieran conocer las demandas de cada parroquia.

El propio portavoz del grupo municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral, aseguró en su día que con estas sesiones se presentaría también un balance detallado de las actuaciones realizadas, así como de los proyectos ya redactados que cuentan con recursos para poder desarrollarse a lo largo de los próximos meses en el municipio.

El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral

El BNG visita las parroquias para explicar proyectos y recoger peticiones vecinales

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Ahora tras cerrar el ciclo de ‘Parroquias con Voz’, Pérez Barral asegura sentirse contento con el resultado. “Da gusto ver como cando a xente se implica Ribeira e as súas parroquias avanzan”, cuenta, y es por esto mismo que los nacionalistas ya adelantan que estos encuentros continuarán pero lo harán ahora por barrios.

La idea seguirá siendo dar a conocer proyectos que quedaron en el limbo, planificados y presupuestados, durante los últimos dos años y medio de gobierno del tripartito. 

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