Ribeira impulsa un programa escolar para ensalzar la vestimenta tradicional

Algunos de los alumnos que ya participaron en la actividad Cedida

Cerca de 150 escolares del CEIP O Grupo asistieron esta semana al museo municipal para aprender más sobre la vestimenta de nuestros antepasados gracias al taller del traje tradicional ‘Cóntoche un traxe’, una actividad pensada para los centros educativos y organizada por la Concejalía de Cultura de Ribeira.

Los alumnos, guiados por la artista Montse Rivera, conocieron las distintas piezas y texturas del traje femenino y masculino en un taller acompañado de canciones relacionadas con las partes del vestuario. Además, ofrece también la oportunidad de probarse los atuendos.

Para cerrar la sesión, todos los integrantes participan en un juego para identificar diferentes elementos distribuidos por la sala del museo dedicada al traje gallego, para poner a prueba los conocimientos adquiridos durante la sesión de una manera lúdica.

“O traxe tradicional galego é un dos nosos sinais de identidade e queremos achegarlle a historia dos mesmos aos nenos e nenas de Ribeira. Deste xeito, da man dunha artista da envergadura de Montse Rivera facemos unha viaxe no tempo para ver como se vestía no pasado, ademais dos diferentes complementos. O traxe de cotío, o de gala. Cada un ten as súas texturas, cores, ornamentación... Todo isto queremos que chegue á cativada dunha maneira sinxela, orixinal e dinámica”, explica la concejala de Cultura, Ana Barreira.

Este taller dirigido a centros educativos se desarrolla durante los meses de marzo y abril. El público destinatario es el alumnado de 6 a 14 años. Los centros educativos interesados en participar todavía pueden inscribirse a través del correo museo@ribeira.gal.