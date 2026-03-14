Suspendido el juicio a un vecino de Ribeira acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas tras renunciar a su abogado

El juicio señalado para ayer, a las doce del mediodía en la sección compostelana de la Audiencia Provincial, fue suspendido debido a que el encausado renunció a su abogado Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña suspendió el juicio que había señalado para ayer, a las doce del mediodía, contra un ribeirense acusado de un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a las personas y otros dos por tenencia ilícita de armas, y por los que la Fiscalía le solicita en su escrito de conclusiones provisionales condenas de cuatro años y de 40 meses de privación de libertad, respectivamente. Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la suspensión de dicha vista oral estuvo motivada en que el procesado decidió renunciar a su abogado.

Se trata de una causa instruida por la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en la que la Fiscalía solicita, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la imposición de una condena de 4 años de prisión. Igualmente, demanda que se le imponga el pago de una multa de 2.000 euros -con 20 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago- por el primero, y de dos años y de un año y cuatro meses por los restantes, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, e imposición de las costas judiciales.

Dispositivo de vigilancia

El Ministerio Público indica en su escrito de conclusiones provisionales que, como consecuencia de un dispositivo de vigilancia llevado a cabo por la Policía Nacional de Ribeira en las inmediaciones del domicilio del ahora procesado, con antecedentes penales no computables, ante las sospechas de que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, se pudo comprobar que a dicha vivienda acudías numerosos jóvenes consumidores de drogas. Por ello, se le solicitó a la autoridad judicial autorización para una entrada y registro en ese inmueble.

En esa intervención, que se desarrolló el 5 de octubre de 2022, las fuerzas de seguridad incautaron 18,5 gramos de cocaína con una pureza del 93%, 20,8 gramos de heroína con una riqueza del 17,7%, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona. Igualmente, hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes, tales como cuchillos y cucharas con restos de una sustancia de color blanco, 14 navajas, amoniaco, 5 pipas de fumar, 7 cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico, una cantidad de dinero que considera que procedía de la venta de drogas a terceros.

Asimismo, en dicho registro se le encontraron un revolver de la marca ‘Smith&Weson’ con 26 cartuchos, y otro revolver ‘Olimpique 6’, sin que el acusado posea la preceptiva licencia para su tenencia; así como un puño americano, que está catalogado como prohibido por el Reglamento de Armas, por lo que no puede poseerse legalmente.