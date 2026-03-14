Los Servizos Sociais de Ribeira proyectan ampliar desde 2027 sus acciones de conciliación a nuevos periodos vacacionales, como los Carnavales

El edil Vicente Mariño y la coordinadora de Servizos Sociais, Francisca Vidal, presentaron el programa 'Ribeira Concilia Primavera' Chechu Río

El departamento municipal de Servizos Sociais de Ribeira proyecta ampliar, a partir del próximo año, la oferta de acciones de conciliación a más periodos vacacionales, como el de Carnaval. Así lo desveló su jefa de servicio, Francisca Vidal, en la presentación del programa gratuito ‘Ribeira Concilia Primavera’, en la que le acompañó el concejal Vicente Mariño. Con 40 plazas y dirigido a niños de 3 a 12 años, se pondrá en marcha en el Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’ -las actividades de carácter deportivo se realizarán el pabellón del colegio ‘O Grupo’-, coincidiendo con la Semana Santa. Por ello, se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y del 1 al 6 de abril, de lunes a viernes, a excepción de las jornadas festivas, y en horario de 8.00 a 16.00 horas, pudiendo contratarse de manera complementaria el desayuno y la comida, para lo que se deberán consultar las condiciones.

El plazo de inscripción estará abierto desde este lunes hasta el 26 de marzo, de manera presencial en dicha área municipal y en la Oficina de Atención Cidadá, de 09.00 a 14.00 horas, presentando la ficha de inscripción cubierta, hoja de autorización, copia do DNI del participante y progenitor o tutor, entre otra documentación exigida. También existe la opción de realizarla por medios telemáticos en la sede electrónica municipal, dentro del apartado ‘Trámites destacados’ y ‘Solicitude xenérica’, acompañándola de la misma documentación antes referida. La lista de admitidos, lista de espera y vacantes se publicará el 27 de marzo.

Actividades

Francisca Vidal manifestó que se ofrecerán actividades que respeten los derechos de la infancia, tengan en cuenta la perspectiva de género y ofrezcan valores cívicos, respeto a la diversidad y solidaridad, además de promover la corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad entre hombres y mujeres. También refirió a que, en el caso de que la demanda supere las plazas ofertadas, se seguirán criterios de prioridad para participar, con orden de prelación, como son que se trate de personas empadronadas en Ribeira, familias con nivel de renta más bajo, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, monoparentales, con víctimas de violencia machista, familias en las que el propio participante acredite una discapacidad de, al menos, el 30%, familias numerosas o en las que trabajen los dos cónyuges.

“Llegan las vacaciones propias del segundo trimestre y, en el compromiso de este Ayuntamiento para favorecer la compatibilización de la vida personal y laboral de las familias, ponemos en marcha ‘Ribeira Concilia Primavera’. Además de la conciliación, su objetivo pasa porque los chiquillos sigan aprendiendo y divertiéndose”, declaró el concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, quien agregó que esta iniciativa fue adquiriendo a lo largo de los años “gran demanda y satisfacción ciudadana”. El edil indicó que se repite la elección de conservatorio de música por considerarlo “un espacio adecuado para que se lleve a cabo este programa, al reunir mejores condiciones para los niños”, como ya sucedió en la actividad de conciliación de la pasada Navidad “y que tuvo una buena respuesta por parte de las familias por el cambio de lugar”, y afirmó que se seguirá usando el CEIPP ‘O Grupo’ "para acciones puntuales”.